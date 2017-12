Jornada 16 A lomos de Griezmann para presionar al Barça El Atlético recibe al Alavés, antepenúltimo en la Liga, en un duelo marcado por la vuelta del internacional francés, que no participó en el triunfo ante al Betis JULIÁN ALÍA Madrid Sábado, 16 diciembre 2017, 00:19

Antoine Griezmann volvió este viernes a la convocatoria del Atlético tras superar las molestias musculares que le impidieron jugar frente al Betis en el Benito Villamarín, donde el equipo rojiblanco logró su tercera victoria consecutiva en Liga pese a acumular un paupérrimo 26% de posesión y tan sólo dos remates a portería. Además, el encuentro ante el Alavés llega tras las declaraciones de Diego Pablo Simeone en una entrevista en 'L'Equipe', donde el técnico argentino aseguró que no tendrá problemas en dejar marchar al delantero francés si así lo desea. «Por supuesto que se podrá ir en algún momento, igual que hicieron en su día Diego Costa o Arda Turan. No soy un desagradecido», dijo Simeone. «Me encanta ver crecer a mis jugadores y si uno de ellos viene y me dice que tiene la oportunidad única de jugar en un equipo determinado... si hizo todo lo que pudo por mí, como ha hecho Griezmann, no es problema. Sé que necesita crecer», reconoció el entrenador del Atlético.

Así, el penúltimo partido antes de poder contar con Diego Costa y Vitolo en plantilla, se presenta con los rumores sobre la marcha de Griezmann, cuya cláusula de rescisión vuelve a estar fijada en 100 millones de euros en este mercado invernal, y no en los 200 del período de fichajes de verano. Sí se espera que el croata Sime Vrsaljko parta como titular y encadene dos partidos en el once por primera vez en el presente curso, así como la presencia del ghanés Thomas Partey, erigido como uno de los fijos para el Cholo.

Por su parte, el Alavés, que sigue en zona de descenso, a tres puntos del corte que marca la salvación, fijada por el Deportivo, que se medirá este domingo al Barcelona en el Camp Nou, no podrá contar para el duelo con los defensas Víctor Laguardia, Rodrigo Ely, Héctor Fernández y Carlos Vigaray, además del delantero Rubén Sobrino y los centrocampistas Aleksandar Katai y el cedido madridista Enzo Zidane, que se quedaron fuera de la convocatoria.

De este modo, el tercer equipo que menos tantos anota en la competición doméstica, pero que suma dos triunfos consecutivos (ante Girona y Las Palmas) tras la llegada de Abelardo al banquillo, se las verá con el conjunto menos goleado de la Liga junto con el Barça y al que consiguió empatar los dos partidos de la pasada campaña, marcando y encajando un único gol entre ambos.

Alineaciones probables

Atlético de Madrid: Oblak, Vrsaljko, Savic, Godín, Filipe, Thomas, Gabi, Koke, Saúl, Griezmann y Gameiro.

Alavés: Pacheco, Martín, Alexis, Maripán, Duarte, Manu García, Medrán, Ibai, Bojan, Pedraza y Munir.

Árbitro: Gil Manzano (Extremeño).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 20:45.

TV: beIN LaLiga.