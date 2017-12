Jornada 14 El futuro de Kepa marca un clásico por la supervivencia Kepa Arrizabalaga. / EFE El Athletic del cuestionado Ziganda debe sacar su orgullo en San Mamés tras la debacle copera, y el Real Madrid, sin Bale ni Asensio, no tiene margen de error JOSEBA REKALDE Sábado, 2 diciembre 2017, 07:12

Duelo de extrema necesidad el que disputan este sábado en San Mamés un Athletic en situación límite tras caer ante el Formentera en dieciseisavos de final de la Copa del Rey y un Real Madrid con enormes dudas en su juego y sin margen de error porque inicia esta decimocuarta jornada del torneo de la regularidad en cuarta posición, a ocho puntos del Barça, cuatro del Valencia e igualado con el Atlético pero con peor diferencia de goles. Por lo tanto, es más una cita con tintes dramáticos que una noche futbolera festiva. Por si el choque tuviera pocos ingredientes para componer un menú caliente, el asunto del portero Kepa Arrizabalaga le añade todavía más temperatura. El joven internacional español sigue sin renovar y durante la semana el Marca aseguró en portada que el club blanco le quiere ya, en este mercado de invierno.

¿Es Kepa mejor que Keylor?, se le preguntó directamente al técnico madridista, Zinedine Zidane, en la conferencia de prensa de este viernes. «Yo tengo a los mejores. Keylor es el mejor. Estaré con él, con Kiko (Casilla), con los que están aquí. Kepa es un buen portero, pero no es el mío. Me quedo con Keylor y con Kiko. Luego ya veremos lo que pasa en el mercado», respondió. Trató de ser categórico y de hacer una defensa a ultranza del cuestionado portero costarricense, de nuevo errático en su reaparición ante el Fuenlabrada, pero no cerró las puertas a cualquier movimiento en un futuro próximo aunque matizó que todavía no ha hablado con el club sobre eventuales refuerzos.

Kepa fue duda seria por un esguince de tobillo sufrido en Riazor, que incluso llevó a los malpensados a sostener que quería borrarse del partido, pero el guardameta de Ondarroa parece está listo para jugar bajo una enorme presión ante el club que al parecer le pretende. Otras fuentes insisten en que la primera opción que maneja Florentino Pérez para la portería es el belga Thibout Courtois, indiscutible para Antonio Conte en el Chelsea y cuyo precio no bajaría de 50 millones. Arrizabalaga, en cambio, es libre para poder negociar a partir de enero e irse gratis en el verano de 2018, cuando vence su contrato.

El presidente blanco, por cierto, sigue sin pisar San Mamés desde que Josu Urrutia es presidente y sumará su séptimo ejercicio sin acudir al partido. Estas ausencias responden a las malas relaciones desde las dos últimas finales de Copa de los rojiblancos, cuando el presidente del club de Concha Espina se negó a ceder el Santiago Bernabéu. Ni en 2012, cuando el equipo de José Mourinho selló la Liga en el viejo estadio bilbaíno, el presidente de ACS estuvo en el palco.

Sin poder dormir

Después de que jugadores emblemáticos como el joven Iñaki Williams o el veterano Ander Iturraspe admitieran que tras la eliminación ante el Formentera sufieran la noche más dura de sus carreras y no pudieran ni dormir, los 'leones' están obligados por lo menos a competir frente al Real Madrid. La afición del Botxo puede consentir que su equipo sufra la tercera derrota consecutiva en casa contra los blancos (las dos últimas por 1-2), pero nunca una actitud timorata. Si con Rafa Benítez fue Karim Benzema el que destrozó a los vascos con dos goles, en la pasada campaña, ya con Zidane en el banquillo, fue un gol de Casemiro, a 20 minutos del final, el que desniveló el empate que reflejaba el marcador tras las dianas de Benzema y Aritz Aduriz. Un delantero donostiarra que en en las últimas horas ha dejado claro que el Athletic «tiene quedarle una vuelta de tuerca a todo».

Públicamente al menos, los jugadores dicen estar con el Cuco Ziganda, foco de las críticas pero al que por ahora mantiene su amigo Urrutia, al que se le reprocha también que lleve dos años sin fichar. El técnico navarro se siente fuerte aunque admite que la eliminación en un torneo que siempre ilusiona a los rojiblancos fue como un tsuanmi para un equipo que poco a poco salía a flote. La gabarra tiene grietas pero Ziganda confía en poder restaurarla. El futuro del técnico pasa por este choque ante el Madrid, pero sobre todo por el del próximo jueves ante el Zorya Lugansk. Si el Athletic no sella la clasificación para dieciseisavos de la Liga Europa, para lo que le serviría un empate en Ucrania, Urrutia ya no podría sostener más a Ziganda. Si pasa la criba continental, el fin de semana próximo le aguardaría otro examen final en el Ciutat de Valencia. El Athletic, decimosexto a seis puntos del descenso, sólo ha ganado tres de sus últimos 17 partidos oficiales.

El Madrid, que viene de encajar en casa dos goles ante el Málaga, que no había marcado hasta entonces fuera de casa en esta Liga, y otros dos contra el Fuenlabrada, se presenta con su capitán Sergio Ramos al frente, el hombre de la máscara por la fractura de nariz que arrastra. Se lo perderán por lesión Marco Asensio y Gareth Bale, que brilló en la media hora que jugó en Copa, pero recayó de sus molestias en el sóleo. Zidane ya no se atreve a aventurar cuándo volverá el galés, aunque dice que la lesión «es poca cosa». «Gareth es un atleta muy potente que necesita estar al cien por cien para jugar. Lo está pasando mal pero hay que ser optimistas. Es un jugador fundamental para nosotros», subrayó en la previa el técnico galo. Clave para la mejoría blanca que indiscutibles como Marcelo, Kroos y Modric, además de Cristiano Ronaldo, autor sólo de dos goles en esta Liga, recuperen un nivel al menos aceptable.

