Primera División Cristian Ganea: «He cumplido mi sueño, jugar en el Athletic» EL DIARIO VASCO Lunes, 28 mayo 2018, 15:57

El Athletic ha presentado este lunes en San Mamés a Cristian Ganea, su segundo fichaje de cara a la próxima temporada -falta por oficializar la llegada de Dani García-. Ganea y Urrutia han dejado claro que el puesto del jugador formado en el fútbol vizcaíno es el de «lateral» izquierdo, aún a pesar de considerase un jugador ofensivo y de haber jugado años en otras posiciones del equipo.

«Mi puesto es lateral, los últimos tres años he jugado ahí. Aunque también he jugado de interior y de media punta, pero donde más a gusto me siento es de lateral», ha dicho el de Bistrita en la sala de prensa Jose Iragorri de San Mamés. «Empecé a jugar de lateral hace tres años y estoy haciendo tareas para mejorar en lo defensivo, creo que un jugador no puede tener las dos cosas buenas, pero voy a mejorar porque soy capaz de hacerlo», ha avanzado al respecto.

En su primera comparecencia como 'león', Ganea (Bistrita; 24-05-1992) ha estado acompañado por el presidente rojiblanco, quien también ha aclarado que el nuevo jugador rojiblanco «viene a competir con (Mikel) Balenziaga» en la posición de lateral izquierdo.

El internacional rumano ha avanzado que lo que puede «aportar» al Athletic es «velocidad y desborde por la banda». «Soy técnico y mis disparos pueden aportar mucho al equipo», añadió, «seguro» de «que las cosas van a salir muy bien» en su nueva etapa.

Explicar la filosofía

Ya respecto a porqué entra en la filosofía del Athletic de competir solo con futbolistas de la tierra, ha recordado que «llegué aquí a los 11 años, jugué en el Basconia-la localidad vizcaína en la que residía y en la que sigue viviendo su familia- y mi sueño era jugar en el Athletic».

«También jugué en la selección de Euskadi con (Ander) Capa, Sabin Merino (dos de sus próximos compañeros) y Rubén Pardo», de la Real Sociedad, ha apuntado sobre excompañeros con los que quiere retomar la relación perdida. «No he vuelto a hablar con ellos. Me fui a Rumanía y perdí contacto con ellos, pero la amistad siempre queda», ha dicho.

Ganea competirá por un puesto junto a Mikel Balenziaga

Ganea espera no tener problemas para adaptarse a una «liga española que tiene mejor más ritmo y mucha más calidad de juego» que la de su país. Aunque también cree que «la liga rumana también tiene sus cosas buenas» y que si él ha «llegado a la Primera División en España es por algo».

El jugador rumano se ha mostrado agradecido al Athletic, «a su presidente y a su junta directiva» por contratarle, y también al legendario Gica Hagi, exjugador del Real Madrid y el Barcelona: «Aprendí muchas cosas con él, me dice que sea yo, que sea humilde y que con la calidad que tengo haré cosas grandes para el Athletic».

«Estoy aquí para aprender, para mejorar y para aportar. Vengo con mucha ilusión y muchas ganas de empezar a entrenar ya», ha resumido el zurdo procedente del Viitorul rumano, precisamente el equipo de Hagi, y que ya fue fichado por el Athletic el pasado mes de enero. Lo hizo para las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2021, con opción a una cuarta y una cláusula de rescisión de 40 millones de euros.

Mejorar la plantilla

Urrutia, por su parte, ha dado la bienvenida a un jugador del que ha recordado que «tiene un pasado muy vinculado a Bizkaia» porque «se integró» en su «sociedad a los 11 años» y «estuvo en equipos de categoría inferiores». También ha asegurado que el «objetivo» de Ganea «siempre ha sido jugar en el Athletic» y que su seguimiento «no se ha generado este año, aunque sí se ha culminado este año».

Con 11 años llegó a Basauri y jugó en el Basconia antes de emprender una carrera en su país de origen

Ya en el plano deportivo, ha apuntado que cree que «mejora la plantilla y da diferentes soluciones» al que sea el nuevo técnico. «No le he visto mucho, pero lo que le he visto apunta a esa velocidad, esa calidad y aportación ofensiva en banda» de la que hablaba Ganea.

Y ha apuntado como decisivo para su fichaje el hecho de que los técnicos que fueron a verle jugar en Rumanía «le ven una madurez que no tenía y que ha plasmado este año».