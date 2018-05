Un clásico sin puntos, pero con alicientes

«En el clásico nos jugamos la dignidad, el orgullo y darle una alegría a nuestra gente», recordó Luis Suárez. No habrá pasillo del Real Madrid al FC Barcelona en el Clásico del Camp Nou. Quedó claro que no convenció el argumento empleado por el club azulgrana para no hacérselo en la primera vuelta al equipo blanco en el Santiago Bernabéu tras el Mundial de Clubs. Aquello de que no era una competición que estuviera jugando el Barça lo rebatió Zinedine Zidane en la previa de este Barça-Madrid «Alguno dice que ellos no estaban en la competición, es mentira. Tú tienes que ganar la Champions para jugar el Mundialito y en la Champions estamos todos. Yo no soy quién para decidir que no quiero hacer el pasillo, ellos no lo hicieron». Válida o no su reflexión, Ernesto Valverde no polemizó: «Hemos hablado ya mucho de eso y por mucho que sigamos hablando es algo que para nosotros carece de importancia, no le damos ninguna. Ya está».

Finiquitado el morbo del pasillo, podría parecer que se acababan los alicientes de un Clásico intrascendente en cuanto a los puntos porque el Barça ya es campeón de Liga y Copa y el Madrid sólo piensa en la final de la Liga de Campeones que le enfrentará al Liverpool en Kiev. Pero Valverde reivindicó el valor de un partido seguido en todo el mundo: «Un Clásico es un Clásico, es un partido significativo de la temporada. Afortunadamente para nosotros ya somos campeones pero hay alicientes en el campo como para no darnos cuenta de ellos. Lo que significa para nuestra afición, para la del rival... Obviamente queremos ganar. Por la rivalidad y por todo. Y ellos también quieren ganar. Nosotros ya lo hicimos en su estadio y seguro que ellos quieren romper la racha que tenemos», explicó el técnico azulgrana.

Zidane le dio la razón al cacereño. «Llegamos con buena tensión y con buen resultado. Nos encontramos bien, descansamos bien y estamos preparados para el partido de mañana. Listos para jugar». Pistas para las alineaciones no dio ninguno, pero a Valverde se le entendió que alineará a su mejor once posible, con la duda de Iniesta hasta última hora por unas molestias en el sóleo, mientras que Zidane simplemente apuntó que «el jugador que no esté al cien por cien no va a jugar».

El Barça, con quince puntos de ventaja, quiere acabar una Liga entera invicto, como reconoció Valverde, y desea ayudar a Leo Messi a conquistar la Bota de Oro y el Pichichi (lleva 32 goles), deseo reconocido por Luis Suárez, mientras que el Real Madrid intentará vengarse del 0-3 de la primera vuelta en un estadio en el que lleva tiempo sin perder. Aquel triunfo previo a la Navidad dejó tocado casi de muerte al Madrid en Liga y sirvió para borrar el mal sabor de boca que le dejó a Valverde su estreno oficial en la Supercopa de España. Los blancos, lanzados tras vencer en la Supercopa europea al United, aplastaron a un equipo huérfano de Neymar con un 1-3 en Barcelona y 2-0 en el Santiago Bernabéu que pudo ser una goleada. Visto con perspectiva, parece otro equipo. Sino fuera por el batacazo de Roma, donde desperdició tres goles de ventaja de la ida, la campaña sería inolvidable: ni una derrota en Liga para romper el récord histórico de la Real Sociedad y una en Copa aunque no evitó el título con una goleada ante el Sevilla.

Así, Valverde, que descartó a André Gomes, Aleix Vidal, Digne y Yerry Mina, no oculta que completar todo un campeonato sin perder es algo que debe motivar a su equipo. «Sí es un aliciente. Creo que hace muchos años lo consiguió el Athletic en los 30 o 40 pero en los tiempos que corren creo que es importante. A ver si somos capaces de mantener la racha, que no nos ganen, ganarles. Nos jugamos bastante en un Clásico independientemente de que sirvan o no para ser campeones. Y sabemos por la repercusión que tiene, qué significa», dijo sin entrar a recordar que Ter Stegen aún sueña con lograr el Zamora pese a los tres goles de ventaja de Jan Oblak.

Y más en un Camp Nou que se llenará como en las grandes ocasiones para celebrar el doblete. «Ha sido una temporada en la que se ha comentado que venía menos gente. Según ha ido avanzando el año la gente ha estado con nosotros y mañana espero que el campo este lleno. En la ida, hubo un gran ambiente, fue un gran partido de fútbol y para mañana espero lo mismo», expresó el técnico azulgrana.

Zidane y su racha en Barcelona

A Zinedine Zidane no se le da mal el Camp Nou. Fue capaz de ganar como jugador (en Liga y Champions) y como entrenador han vencido en dos partidos (en la Liga 2015-16 además de la mencionada ida de la Supercopa de este año) y empató la temporada pasada en la primera vuelta liguera. «Contra el Barcelona es verdad que hay más motivación, últimamente ha sido los resultados han sido buenos, pero no tiene nada que ver. En tres años se pueden hacer bien o mal las cosas, las cosas cambian. Lo que sí tenemos es un partido, un buen partido, hay que intentar ganar. No hay más», afirmó considerando circunstancial que el Madrid rinda más últimamente en el Camp Nou que en el Bernabéu.

Sabe la mente de los jugadores del Real Madrid ya está en Kiev pero que sus titulares deben jugar para llegar en forma contra el Liverpool. Por eso, contará con los mejores a no ser que no estén disponibles por problemas físicos. «Empiezo hablando de las lesiones, no hay que pensar en ellas, hay que jugar con intensidad. Así prepararemos la final. El jugador que no esté al cien por cien no va a jugar, pero los demás sí. Si uno se resiente de algo no va a jugar. Tenemos muchos jugadores para suplir a los que faltan y eso es lo más importante». Así, recupera Nacho tras 35 días de ausencia y apunta a lateral derecho por la baja de Carvajal. Si Varane no se recupera será Jesús Vallejo el que acompañe a Sergio Ramos, que igualará a Pirri en este partido. «Representa muchísimo, lo que ha hecho. Es nuestro líder, nuestro capitán. Decir que es importante no sirve, pero lo que representa como jugador español o para todo el fútbol es un ejemplo de entrega, de motivador para los demás. Me alegró poder compartir con Ramos un poco de esta carrera como entrenador porque jugué con él un año»

Casemiro parece seguro y habrá que ver si es la última gran cita de la BBC, con un Bale cada vez más descontento y abierto a una salida del club. Los aficionados, esos para los que juegan ambos equipos, esperan que se mantenga la intensidad en este clásico pese a que no hay nada en juego más allá del orgullo de imponerse al gran rival. Lo que ya es mucho.

-Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Coutinho, Messi y Luis Suárez.

Real Madrid: Keylor, Nacho, Vallejo, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Lucas Vázquez, Asensio o Bale, Cristiano Ronaldo y Benzema.

Árbitro: Hernández Hernández (Comité Canario).

Estadio: Camp Nou.

Hora: 20.45

TV: Movistar Partidazo