El Athletic ficha al internacional rumano Cristian Ganea

El Athletic ha cerrado el fichaje del internacional rumano Cristian Ganea. El club rojiblanco pagará 600.000 euros al Viitorul y el lateral izquierdo se incorporará la próxima campaña al conjunto rojiblanco. Ganea, que cumple 26 años en mayo, ha firmado hasta 2021, con opción de una cuarta campaña. El Athletic ha indicado que «disputará el resto de la temporada 2017-2018 con su actual equipo».

El Athletic no tiene urgencia en incorporar al lateral nacido en Bistrita y criado de los 8 a los 18 años en Basauri, en donde sus padres y su hermano regentan un bar. El club entiende que su aclimatación será así mejor.

El jugador admitió el sábado las negociaciones con el Athletic. Su club le hizo comparecer ante los medios en una rueda de prensa en Belek, la ciudad de la costa mediterránea turca en la que su equipo prepara el regreso a la competición tras el parón invernal. «Estoy en conversaciones con el Athletic, pero aún no se ha hecho nada. Solo son conversaciones. Todavía no hemos llegado a un acuerdo», dijo a los medios.

El jugador explicó que ha sido la entidad rojiblanca la que se ha dirigido a él y que, por tanto, no hay debate sobre si puede jugar en San Mamés. «He entrenado en su tierra cuando era un niño, así que me vinculan ciertas cosas para que yo pueda jugar allí. Vinieron a por mí, yo no me ofrecí. Eso significa que puedo jugar», zanjó.

El Athletic colocó a Ganea en su radar el pasado otoño. El director general rojiblanco, Jon Berasategi, le telefoneó para comunicarle el interés de Ibaigane. Le pidió que no se comprometiera con nadie.

El Athletic envió técnicos a verle jugar. Su diagnóstico desaconsejaba la operación porque le reprochaban carencias defensivas. Otros entrenadores de Lezama, sin embargo, entienden que son normales porque se trata de un extremo al que Gheorghe Hagi, dueño y entrenador de su club, reconvirtió a lateral. El sector del Athletic partidario de su fichaje ha impuesto su tesis de que se trata de un jugador de gran proyección ofensiva (cinco goles esta campaña entre su club y la selección). Además, se sabe que ya trabaja en conceptos defensivos y se le ve mejorar.

El sueño de Ganea es jugar con la camiseta rojiblanca. «Deseo ir a un campeonato más fuerte. Creo que ha hecho cosas en el Viitorul como para ganarme ese paso», dijo.