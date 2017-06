Desde que llegara a la Ciudad Condal, la agenda de Ernesto Valverde no ha contado con espacio libre alguno. Desde la visita a las nuevas instalaciones, el paseo por el museo, recibir la camiseta, primeras imágenes, cena con el director técnico, probar su nuevo banquillo, la presentación o la primera rueda de prensa como entrenador del Barcelona. Todo en unas pocas de horas.

Acompañado en todo momento por el presidente, Josep Maria Bartomeu, el vicepresidente deportivo, Jordi Mestre y el secretario técnico, Robert Fernández, el nuevo técnico azulgrana firmó su nuevo contrato y recibió la elástica de la mano de Bartomeu. "Es el entrenador que necesitamos. Tiene mucha experiencia y llega con un bagaje muy importante al Barça. Vamos a intentar tener un equipo acorde con el nivel de exigencia de los socios”, explica durante el acto el máximo responsable de la entidad.

Valverde asume el reto y el cargo con tanta ilusión como valentía. Y ya, desde sus primeras impresiones, dejó claro que no quería ser un parche a corto plazo. “Siento un agradecimiento inmenso al presidente, a la directiva y al director deportivo por concederme este privilegio. Conlleva una extraordinaria responsabilidad para mí. Me toca devolver esa confianza”, apuntó.

Asume el nuevo cargo sabiendo lo que es el Barça. “La exigencia es muy alta, el listón está muy alto, mis predecesores han sido grandes entrenadores. Eso acrecienta el reto que tengo por delante. Me gustan los retos difíciles y este es de los mejores”, apuntó Valverde. Eso sí, el ex del Athletic no se achanta un ápice. “Tengo una confianza extraordinaria en lo que voy a hacer”.

A más de 30 preguntas ha respondido Valverde en su primera rueda de prensa como entrenador azulgrana. De medios españoles, americanos, ingleses, italianos y griegos. Las más recurrentes han sido sobre el estilo y cómo tratar con las estrellas en el vestuario.

“Lidiar con las ruedas de prensa será complicado supongo, y entrenar lo conozco, sé que hay una obligación permanente de lograr resultados. Intentaré llevar bien al resto y que los conflictos afecten poco a los jugadores. Espero centrarme en lo deportivo. El ruido es habitual en clubes como el Barcelona. Tiene tanta trascendencia que las cosas se engrandecen. Sé cómo es la exposición y sé que los entrenadores somos los padres de todas las derrotas”, apuntaba.

El ADN Barça

Con respecto al ADN Barça, Valverde está convencido de que todo entrenador debe aportar el suyo propio manteniendo reconocible el juego del equipo. “Yo me tengo que adaptar al estilo y al juego del equipo y del club porque se han logrado éxitos y es una referencia. Pasa por un juego colectivo, de centrocampistas, de combinación. Hay un esquema que tienen más asimilado, pero no lo considero tan importante. Todo pasa por llevar el control de juego. Cada entrenador ha sido consciente del reto que tiene por delante y que debe adaptarse. Continuar un estilo, pero cada uno tiene su sello personal. Lo iremos viendo con el tiempo. No nos podemos quedar como estamos. Si no vas hacia arriba, vas hacia abajo. El juego del Barça ha pasado por un espíritu colectivo tanto en ataque como en el juego defensivo. En recuperar rápido el balón. La clave es estar juntos”.

No parece excesivamente preocupado Volverse por tener que trabajar con súper estrellas. “Es una cuestión recurrente. Es una especie de etiqueta para los jugadores. Pero cuando quieres competir a alto nivel, necesitas un impulso personal, unos lo ven como ego, pero no lo veo así. Habrá un grupo de jóvenes que quieren ganar y buscan lo mejor para ellos y de sus clubes. Yo espero ayudarles a ser mejor jugadores”.

Incluido Messi al que considera el mejor y sobre el que se muestra optimista en su renovación. “No lo he entrenado aún. Será una suerte y una experiencia única. Es el mejor jugador que he visto nunca en un terreno de juego. Espero disfrutarlo, ayudar a mejorarlo. Es determinante juegue donde juegue. Una cosa es verlo desde fuera, y otra entrenarlo. Decide partidos por sí mismo. Veremos cómo van las cosas. Hay veces que está más acostado en banda y otras que no. Condiciona al resto, pero de forma positiva”, sentenció.

De forma educada abordó temas más espinosos como el último año de Luis Enrique, la planificación de la plantilla o que su nombre siga en una de las puertas del Estadio del Espanyol. Salió bien parado Valverde al responder a todas y cada una de las cuestiones con enorme naturalidad.

“Ya he hablado con Robert. tengo conocimiento de la plantilla, pero desde lejos. El mercado del Athletic no es el del Barcelona. El análisis de la plantilla lo haremos en su momento, confío en el equipo del club, de sus opiniones”.

Con la misma con la que valoró que su etapa en Can Barça arranque con un enfrentamiento ante el Madrid. “Mejor empezar fuerte. Es un aliciente importante esa Supercopa. Hace que la entidad del rival haga que sea un partido más especial, un trofeo que ya queremos ganar. Acrecienta más el reto que tenemos por delante”.