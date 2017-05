Unzué ya es nuevo entrenador del Celta

Juan Carlos Unzué fue presentado este miércoles como nuevo entrenador del Celta de Vigo para las próximas dos temporadas. El que fuera segundo técnico del Barcelona durante la etapa de Luis Enrique se mostró ambicioso en rueda de prensa y con la idea de seguir la línea trazada por Berizzo. «Hay una parte de continuísmo. El club tiene claro hacia dónde quiere ir. Buscaremos la continuidad de un equipo que quiera tener protagonismo, tener la pelota y ser agresivos. Esos conceptos ya están instaurados en la mayoría de jugadores que tenemos y eso es una ventaja», afirmó.

El técnico navarro no era primer entrenador desde que que lo fuera en 2010 en la filas del Numancia. Será, por tanto, su debut en primera, algo que no evita que se muestre ambicioso. «Estoy ilusionado y contento de estar de vuelta. A veces los sueños se cumplen. No me gusta hablar de objetivos porque es ponerse límites al trabajo. Vengo con ganas de hacer cosas diferentes y de disfrutar. La intención es que la gente se sienta orgullosa del Celta. Hay que aspirar a todo, esa es la intención», añadió.

Uno de los aspectos más importantes en el cambio de ciclo serán los cambios en la plantilla. El Celta y el propio Unzué trabajan para construir de nuevo un equipo tan competitivo como el que logró llegar a las semifinales de la Europa League. «Tiene que haber ciertos cambios porque generan ilusión. Hay que remodelar la plantilla para que el club dé un paso más adelante, buscando el beneficio y el crecimiento», concluyó.