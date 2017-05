Pellegrino deja el Alavés

Era un secreto a voces desde que el pasado sábado su rueda de prensa posterior a la derrota en la final de Copa del Rey dejase un sabor a despedida y este lunes lo ha confirmado. Mauricio Pellegrino no seguirá como entrenador del Alavés la próxima temporada.

Así lo ha manifestado el técnico argentino en una rueda de prensa ofrecida en Mendizorroza. "Me he beneficiado más del Alavés que el Alavés de mí", ha remarcado en una intervención cercana a los dos minutos, en la que ha estado acompañado por el director deportivo, Sergio Fernández, y por dos futbolistas de la plantilla, Ibai Gómez y el capitán, Manu García. "He sido muy feliz aquí como entrenador. Cuando llegué quise quitarme la espinita de mi época de jugador", ha apuntado Pellegrino durante la comparecencia. Ha recordado que siempre le quedó una pequeña sensación de deuda con el Alavés, con el que bajó a Segunda en su última campaña como futbolista profesional. "Siempre pensé que ojalá pudiera devolverle al equipo lo que me dio. Siempre quise sacarme esa espinita que me quedó como jugador. Espero que ahora esté nivelado", ha incidido.

Pellegrino ha transmitido su reconocimiento a todos los sectores del Deportivo Alavés, que le han permitido firmar una de las temporadas más brillantes de la historia del conjunto albiazul. "He sido feliz como en pocos lugares como entrenador. Gracias a la gente, a los empleados y a los jugadores, porque sin ellos yo no soy nada", ha continuado, para manifestar a renglón seguido su seguridad de que el Alavés "seguirá cumpliendo sus objetivos" pese a su salida de la entidad. "Hemos cumplido con el objetivo. Creo que el Alavés tiene todo el contexto y toda la preparación y la gente idónea para seguir compitiendo al máximo nivel", ha subrayado.

Pellegrino no ha detallado las razones de su marcha y podría regresar a Argentina, donde se encuentra su familia. "No tengo ningún problema personal ni familiar, por suerte", ha indicado el técnico, que no ha admitido preguntas en su comparecencia.

El director deportivo del Alavés, Sergio Fernández, ha puesto en valor "el compromiso, el esfuerzo y la humildad" de Pellegrino y ha asegurado que les hubiese encantado que continuara la próxima temporada. "Estamos orgullosos de haber contado con él y le deseamos la mayor de las suertes", ha manifestado Fernández, quien ha concluido que la del Alavés "será siempre su casa". "Hemos respetado su opinión y sus deseos y esperamos confirmar al nuevo entrenador lo antes posible", ha finalizado.

Segunda etapa

Pellegrino tomó en verano las riendas del Alavés, recién ascendido a Primera División, y logró cerrar la campaña con el equipo como noveno clasificado con 55 puntos. Logró catorce victorias en Liga, trece empates y once derrotas. El cuadro babazorro firmó 41 goles a favor y encajó 43 -el quinto menos goleado- en la máxima competición nacional. Llegó además a la final de la Copa del Rey tras deshacerse del Alcorcón en cuartos de final y del Celta de Vigo en semifinales. Sólo el Barça de un imperial Messi pudo tumbar el sueño del Glorioso de rubricar con el título un año en el que fue el equipo revelación de la temporada.

'El Flaco' contaba con una propuesta de renovación por parte del club albiazul y hace unas semanas todo parecía apuntar a su continuidad, pero finalmente el acuerdo no se ha concretado, por lo que Pellegrino ha optado por poner fin a su segunda etapa en Vitoria, donde disputó su última temporada como futbolista en la campaña 2005-2006 y a la que regresó más de una década después para hacerse cargo del banquillo de una escuadra que sumó hasta 18 incorporaciones para afrontar su vuelta a Primera.

A la marcha de Pellegrino podría sumarse la más que probable salida de algunos de los futbolistas capitales para el excepcional curso del Deportivo Alavés. Es el caso de Theo Hernández, quien se incoporará al Real Madrid, club al que también podría regresar Marcos Llorente, cedido este año al cuadro babazorro por el conjunto del Paseo de la Castellana. En parecida situación se encuentra el delantero Deyverson, cuyos derechos pertenecen al Levante, o Camarasa, también propiedad de esta última entidad y por el que han mostrado su interés equipos como el Atlético de Madrid.