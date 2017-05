Ernesto Valverde, nuevo entrenador del Barça

El Barcelona hizo oficial este lunes lo que venía siendo un secreto a voces: Ernesto Valverde dirigirá al equipo azulgrana a partir del próximo 1 de junio. El 'Txingurri' sustituye así a Luis Enrique después de tres temporadas sentado en el banquillo del Camp Nou, y lo hace como el técnico que más partidos ha dirigido en la historia del Athletic, 306.

«He hablado con Valverde y está muy feliz e ilusionado, entrenar al Barça es un reto apasionante. Tiene capacidad, criterio, conocimiento, experiencia... Es un amante del fútbol base y tiene un estilo de trabajar que se amolda a este club», aseguró el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu. El nuevo técnico azulgrana será presentado oficialmente el próximo jueves 1 de junio en el Camp Nou, y firmará un contrato para las dos siguientes temporadas, con opción a una tercera.

«Queremos enviar un agradecimiento a Luis Enrique. Ha sido un técnico que ha dado una gran aportación junto a su 'staff' esta temporada. Se va un gran técnico y gran barcelonista que siempre tendrá las puertas del club abiertas. El reto ahora está en seguir con los éxitos, nueve títulos de 13 en tres años. Somos un club autoexigente que siempre busca la excelencia, por eso no podemos estar satisfechos de esta temporada, y los jugadores tampoco», sostuvo el presidente del Barcelona.

«Valverde no era el único hombre. Desde que Luis Enrique comunicó que no seguía, Robert Fernández llevó a cabo una búsqueda, aunque finalmente sólo nos propuso un nombre. Y toda la comisión técnica hemos estado de acuerdo. Su trabajo era ver diferentes nombres y el único candidato final era Ernesto Valverde. Como ha explicado Robert, era imposible no aceptarlo», manifestó Bartomeu, que aseguró no tener una alternativa: «Robert había hablado con el agente de Ernesto, pero no personalmente con él. Por respeto al Athletic y a nosotros».