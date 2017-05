Voro: «El club me ha comunicado que busca entrenador»

El técnico del Valencia, Salvador González 'Voro', ha asegurado este sábado que el club de Mestalla, a través de su director deportivo, José Ramón Alesanco, le ha comunicado que busca entrenador para la próxima temporada.

Voro dirige al Valencia en la presente temporada después de la dimisión del italiano Cesare Prandelli en las pasadas Navidades, si bien con anterioridad y en la misma temporada ya se hizo cargo de forma interina tras la destitución de Pako Ayestarán hasta la llegada del italiano.

El Valencia no había comunicado oficialmente a Voro su futuro, pero finalmente lo hizo ayer. "Quiero deciros que el club me comunicó que busca entrenador. Me lo dijo Alesanco directamente tras el entrenamiento", ha dicho Voro al inicio de la rueda de prensa de este sábado.

Respecto a su futuro, Voro, que ha asegurado que la plantilla aún no lo sabía ya que lo había hecho público en la rueda de prensa, ha insistido en su discurso de los últimos meses cuando era preguntado sobre si seguiría en el banquillo en el próximo ejercicio. "He dicho muchas veces que no sería un problema. Tengo una relación definida con el club. No me siento agraviado porque se piense en otro entrenador. Conozco la casa y sé que estas decisiones se pueden tomar y ni mucho menos estoy molesto", ha añadido.

"Entrenar al Valencia no era mi primera opción"

El todavía entrenador del Valencia ha manifestado que va a seguir en el Valencia, si bien desconoce aún su función, una circunstancia que considera que no es importante en este momento, ya que cree que debe centrarse en los tres partidos que restan.

Sobre si ha anhelado seguir como entrenador en algún momento, el técnico valenciano ha apuntado que está en el banquillo por "una situación que se vive en el club y se pensó en mí para un momento determinado, pero la relación estaba definida con el club. He trabajado en una situación difícil y el hecho de que el club tenga que tomar esa decisión no es un problema para mí". "Entrenar al Valencia es algo que tienes ahí dentro, pero no era mi primera opción, no estoy para hacer méritos y que se confíe en mí como entrenador. Lo que ha sucedido está dentro de la normalidad en un año complicado y con dimisiones, pero entiendo que busquen una cara nueva, con otra filosofía", ha añadido.

Además, Voro ha indicado que no se le ha preguntado en este tiempo sobre la planificación de la plantilla porque "no hubiera tenido mucho sentido", ya que "la secretaría técnica conoce el rendimiento de los jugadores que tenemos", pero ha añadido que si le preguntan dirá lo que crea "mejor para todos, especialmente para el Valencia".

Del partido de mañana ante Osasuna, sin objetivos por parte de ninguno de los dos equipos, ha comentado que ambos se juegan "el prestigio y la responsabilidad de intentar ganar, hacerlo lo mejor posible y dejar buenas sensaciones". "Venimos de tres partidos perdidos y tenemos que cambiar eso. Jugamos en casa y no podemos confiarnos porque estén ya descendidos. Osasuna tiene asumido el rol y compiten como nosotros, pero en nuestro caso con el añadido de que jugamos en casa", ha apuntado.

Además, Voro ha comentado que al contar con José Luis Gayá recuperado en el lateral izquierdo ha preferido dejar a Lato en el filial debido a que el Mestalla tiene "un partido vital para meterse en el 'play off'".

Igualmente, ha confirmado la titularidad de Jaume Doménech en el partido de mañana en los que serán sus primeros minutos en Liga. "Todos sabemos lo buen portero que es Alves y lo importante que ha sido, pero tenemos también la garantía de que Jaume ha defendido bien la portería y sabemos que necesita protagonismo, entrena con una gran dedicación y hemos decidido que juegue", ha concluido.