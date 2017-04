En directo, desde El Sadar

Osasuna regresa a casa tras la resaca del descenso matemático a Segunda división con la intención de ofrecer una buena imagen ante un Deportivo que podría asegurar la permanencia en LaLiga Santander. Los 'rojillos' disputan su penúltimo partido de la temporada en El Sadar después de consumar su descenso a Segunda a falta de cuatro jornadas, además encajando con una goleada escandalosa en el Camp Nou por 7-1.

El equipo navarro tratará de finalizar la temporada con dignidad e incluso pelear por la decimoctava posición para lograr mayores ingresos económicos, aunque el efímero paso de Osasuna por Primera ha servido para que el club salde su deuda con Hacienda.

El entrenador osasunista, Petar Vasiljevic, recupera a Alex Berenguer, que se ha perdido los dos últimos partidos por una lesión sufrida en el Calderón, y ha incluido en la convocatoria tras ocho meses a Javier Flaño, que se lesionó de gravedad en la segunda jornada del campeonato. El central montenegrino Nikola Vujadinovic causa baja finalmente al no haberse recuperado de la lesión muscular sufrida hace dos jornadas contra el Sporting y el delantero catalán Oriol Riera no puede jugar al estar cedido por el Deportivo.

Junto a estos dos futbolistas son también bajas los lesionados David Garcia, Unai García, Raoul Loé, Emmanuel Riviere, Miguel Flaño, Tano Bonnín y Didier Digard, por lo que Vasiljevic ha tenido que completar la convocatoria con tres jugadores no profesionales. El técnico serbio ha ultimado la preparación del partido con una última sesión a puerta cerrada en El Sadar y, aunque no ha realizado un ensayo concluyente, podría introducir las novedades en el once inicial de Carlos Clerc, Goran Causic y Kenan Kodro.

La derrota del Sporting de Gijón ante el Villarreal ha dejado al Deportivo a una victoria de sellar la permanencia en LaLiga Santander, y ese es el objetivo que se ha marcado en el partido de este domingo ante el ya descendido Osasuna en El Sadar, donde los coruñeses estarán arropados por más de 700 aficionados.

La semana ha sido complicada para los blanquiazules por las dos últimas derrotas: la de Anoeta el pasado domingo (1-0) en un pésimo partido de los jugadores de Pepe Mel, y la del miércoles ante el Real Madrid (2-6) en el estadio de Riazor. Resultados que han generado malestar en los seguidores deportivistas, que, aun así, han decidido echarse una vez más a la carretera.

El Deportivo solo necesita tres puntos para confirmar su continuidad en la elite y no quiere alargar el sufrimiento como en las dos temporadas anteriores, en las que se salvó en la última (Liga 2014-15) y la penúltima (Liga 2015-16) jornada. Ahora tiene la oportunidad de hacerlo a falta de tres para la conclusión del campeonato, dos de ellas en el estadio de Riazor y frente a un rival que ya no se juega más que el honor.

El técnico deportivista ha dejado fuera de la convocatoria por decisión técnica a Gael Kakuta, que fue titular ante el Real Madrid pero no le convenció y solo jugó el primer periodo, y a Fayçal Fajr, mientras que por lesión no ha podido contar con Pedro Mosquera, el brasileño Sidnei Rechel y Joselu Mato.

Mel, que tras el partido ante el conjunto blanco llegó a decir que podía echar mano del filial ante el bajo rendimiento del primer equipo, ha incluido en la relación de convocados al central Nacho Monsalve, que ya jugó en Primera División con el Atlético de Madrid, por la baja de Sidnei.

Al final, ha podido contar con dos de los jugadores que acabaron 'tocados' el encuentro con el Real Madrid, el portero argentino Germán Lux y el centrocampista Carles Gil, si bien este último perderá la titularidad en Pamplona porque no se encuentra en plenas condiciones. En la alineación es probable que el técnico refuerce la banda izquierda con doble lateral (Navarro y Luisinho), con Bruno Gama como interior derecho y el costarricense Celso Borges en el centro del campo junto al brasileño Guilherme dos Santos.

- Alineaciones probables

Osasuna: Sirigu; Aitor Buñuel, Steven, Oier, Fuentes, Clerc; Fausto Tienza, Causic, Roberto Torres; Kenan, Sergio León.

Deportivo Coruña: Lux; Juanfran, Arribas, Albentosa, Navarro; Borges, Guilherme; Bruno Gama, Çolak, Luisinho; Andone.

Árbitro: Hernández Hernández (Comité Canario).

Estadio: El Sadar

Horario: 12.00 hora local (10.00 gmt)