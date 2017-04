El Barça aprovecha los regalos del Espanyol

Si el Madrid supo competir el miércoles bajo presión para ganar al Deportivo conociendo la victoria del Barça ante Osasuna, este sábado le toca al equipo de Luis Enrique comenzar su partido sabiendo el resultado del conjunto de Zidane frente al Valencia en el Santiago Bernabéu. Igualados a puntos, pero con un partido pendiente en el caso merengue, solo le vale el triunfo en las cuatro jornadas que quedan y esperar una derrota o dos empates de su rival en alguno de sus cinco pulsos. El problema para la escuadra azulgrana es que visita al rival que más ganas le tiene de la Liga, su adversario de la ciudad, el Espanyol, que siempre aporta un plus de energía y motivación en los derbis. Además, el conjunto blanquiazul todavía aspira a una de la plazas europeas de rebote, la que dejaría libre el propio Barça si conquista la Copa ante el Alavés, por lo que también tiene el aliciente de los tres puntos. Hasta Tamudo ha recordado su 'Tamudazo' en las redes sociales, pero el tema ya cansa y aquello ocurrió en la penúltima jornada en el Camp Nou para dar la Liga al Madrid. Aunque sucediera algo parecido, no todo se puede comparar.

A la exigencia de la afición periquita de imponerse al Barça se unen otros factores, como la enemistad entre los dos técnicos desde su etapa como jugadores del Real Madrid hace más de 20 años. Todo salió a la luz cuando Luis Enrique y Quique Sánchez Flores no se hicieron en la primera vuelta la fotografía protolocaria de los entrenadores que es habitual antes de cada derbi para llamar a la deportividad. El técnico azulgrana no quiso hablar del tema entonces, pero sí dejó caer mensajes el blanquiazul, afirmando: «Estoy con los que quieren estar conmigo, no estoy para cosas menores, me llevo bien con todo el mundo». En esta ocasión ha ocurrido algo parecido. Luis Enrique esquivó el asunto y Quique, en cambio, alimentó la polémica al señalar que «no ha habido tiempo para la foto al haber partido entre semana, como en la primera vuelta» (una ironía, pues entonces no existió ese impedimento, pese a lo cual el FC Barcelona alegó problemas de agenda). Y fue más lejos al revelar que «el poco tiempo libro que tengo lo utilizado para leer. ¿Qué libro? 'El payaso que hay en ti', de Caroline Dream». Fue inevitable que todo el mundo percibiera una indirecta a su técnico rival.

El remate fue la referencia al derbi liguero de la pasada temporada en Cornellà-El Prat, cuando el Espanyol jugó al límite del reglamento para arrancar un 0-0 entre críticas de los medios de comunicación de Barcelona por su dureza, algo que encajaron en el club blanquiazul como una nueva muestra del partidismo existente en la ciudad. Todo eso se trasladó a una tensa eliminatoria de Copa a los tres días que acabó con expulsiones de jugadores del Espanyol e insultos en el túnel de vestuarios que le costaron dos partidos de sanción a Luis Suárez. En el derbi de la primera vuelta (4-1 en el Camp Nou) no hubo incidentes, señal de que aquello era pasado, pero Quique lo ha rescatado con una frase: «Que no se nos juzgue porque seamos viriles y hombres en el campo porque el fútbol es un deporte de contacto y será un partido intenso. Bastante tenemos durante año el estar trabajando desde la pequeñez como para que se nos trate de que lo que proponemos está fuera de lo normal». Sin duda, Quique ha aprendido el mensaje que quiere escuchar su afición, que tras aquel 4-1 se enfadó con él por alabar a Messi y pedirle una camiseta para sus hijos segundos después de la derrota.

El Barça tendrá la más que probable baja de Iniesta, con una sobrecarga en el aductor derecho. No se entrenó este viernes, dando la razón así a Luis Enrique por dosificarle tanto pese a las críticas de los fieles amigos del centrocampista de Fuentealbilla. Tras tres lesiones, esta temporada le cuesta jugar dos partidos seguidos enteros a un buen nivel. Encadenó la vuelta europea ante la Juventus y el Clásico, pero ya descansó ante Osasuna y no llegará al derbi salvo milagro. Se unirá a las bajas de Mathieu, Rafinha y Aleix Vidal. «Será difícil, nos conocen y tienen una especial motivación», avisó Luis Enrique, que recupera a Neymar después de su sanción de tres partidos, recordándole al brasileño que «tendrá que controlar sus emociones».

En el Espanyol la duda es el lateral zurdo Aarón Martín, canterano que está siendo una de las revelaciones de la Liga, mientras que el central Óscar Duarte es la baja conocida de larga duración.

