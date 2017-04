Luis Enrique: «André Gomes está jugando al 30% de sus posibilidades»

La goleada ante Osasuna dejó, como no podía ser de otra manera, buen sabor de boca a Luis Enrique. «Ha sido un partido completo, se han dado muchas circunstancias positivas. Se ha vuelto a abrir con el 2-1, pero hemos vuelto a acelerar. Nos sirve para que los jugadores que habían participado menos se puedan activar», aseguró.

La mejor noticia para el técnico fue el partido de André Gomes, uno de sus futbolistas predilectos: «Más allá de los dos goles, que el primero es dificilísimo, André tiene un potencial bestial, aunque sé que se le critica muchísimo. Puede jugar en diferentes posiciones, para mí es un jugador muy especial. Está jugando al 30% de sus posibilidades. Necesita mejorar, sobre todo en la parte emocional, pero está en el club adecuado para hacerlo».

También hizo feliz a Luis Enrique el gol de Mascherano, su primero como culé: «Me alegra especialmente. No tiene que ver un gol o no para hablar de su trayectoria en el Barça, impecable, pero me alegra la anécdota».

Por último, el entrenador azulgrana valoró positivamente la presencia de los aficionados en la grada de animación: «Desde que ha llegado la grada de animación se ha visto otro Camp Nou, creo que ha sido un acierto».