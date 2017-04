Griezmann: «Somos un equipo fuerte, con una mentalidad increíble»

Griezmann se mostró satisfecho tras el empate cosechado por el Atlético en el Santiago Bernabéu. «Era un partido importante para nosotros. Yo veía a mis compañeros con ganas y confianza. Hemos hecho un gran encuentro, nos hicieron el gol a balon parado pero sabemos que somos un equipo fuerte, con una mentalidad increíble», aseguró

El delantero francés hizo una lectura del choque. «Había que aguantar los primeros 15 minutos. Ellos iban al ataque y era complicado pero hemos podido empatar con una gran asistencia de Angelito (Correa)», añadió.

Por último, Griezmann recordó que queda mucho hasta asegurar el puesto de Champions. «Nos quedan partidos todavía, habrá que ganar todo para estar entre los tres primeros», concluyó.

Savic, héroe por «instinto»

Stefan Savic fue uno de los grandes protagonistas del punto obtenido por el Atlético en el Santiago Bernabéu. El defensa montenegrino evitó un gol calro de Cristiano Ronaldo en la línea de gol, así lo describió al finalizar el choque. "Para mí es algo normal, intento siempre defender la puerta. Estoy contento porque he sacado ese tiro y he tenido al equipo vivo en el partido. Fue por instinto", aseguró

El ex de la Fiorentina habló también sobre el devenir del choque. «Estamos muy contentos por este punto; estábamos perdiendo hasta el minuto 85 y al final salimos contentos de aquí. Ellos han tenido ocasiones, pero pienso que el punto es merecido", concluyó.

«¿La mejor parada?, la de Savic»

Otro de los grandes protagonistas del encuentro fue Jan Oblak. El meta esloveno sostuvo con sus palabras al Atlético, pero quiso restarse importancia a la conclusión del choque. «He tenido un trabajo como suele pasar cuando juegas contra un equipo como el Real Madrid, pero los compañeros en defensa estuvieron muy bien, me ayudaron mucho», afirmó.

El meta del Atlético reconoció que la mejor intervención, no obstante, no fue la suya, sino la de un compañero. "La mejor parada creo que fue de Stefan (Savic) con la cabeza, me salvó y le di las gracias a Savic cuando me salvó", añadió.