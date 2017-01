Partido de urgencias por una plaza europea y la permanencia

La Cerámica no es un ESTADIO, es un campo de fútbol, un ESTADIO es una instalación deportiva para la práctica del ATLETISMO y la zona de Lanzamientos se puede emplear para celebrar partidos de fútbol de hokey yerba de rugby etc. . Tampoco son estadios el Nou Cam, el Santiago Bernabeu, San Mames, Ipurua, el Sadar, etc. etc. etc. son CAMPOS DE FUTBOL.