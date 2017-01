El hermano de Griezmann la lía dejando entrever que se puede ir al Manchester United

Theo, hermano del delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, la ha liado en la red social Twitter con un mensaje en el que, sin escribir nada con claridad, dejó entrever que se puede ir al Manchester United, dando cuerda así a los rumores que desde hace unos días circulan en el sentido de que el club que entrena ahora Mourinho quiere contratar al delantero ex realista. Theo simplemente colocó una vista aérea de Old Trafford, estadio del Manchester United.

La publicación del hermano de Antoine no sentó nada bien ni en el seno del Atlético de Madrid ni entre los seguidores rojiblancos, ya que desde hace tiempo hay rumores sobre el fuerte interés del conjunto británico en hacerse con los servicios del internacional francés.

De hecho, las noticias en Inglaterra sobre el fichaje de Griezmann son prácticamente diarias desde principio de año, apuntando la intención del Manchester United de pagar la cláusula de rescisión del galo, que supera los 100 millones de euros, para reunirle en Old Trafford con su amigo Paul Pogba.

Theo, en vista de las críticas recibidas y del lío que había montado, escribió más tarde que «solo soy un fan del United».

¿Le guardan el 7?

El delantero del Atlético de Madrid, en cualquier caso y a juzgar por sus continuas declaraciones en este sentido, no tiene intención de dejar el Vicente Calderón. Sin embargo, según ha publicado esta semana el 'Daily Mirror', el United le ha enviado una promesa al internacional francés como 'anzuelo': si ficha como 'red devil', le guardan la mítica camiseta con el dorsal 7 que llevaron los George Best, Eric Cantona, Cristiano Ronaldo o Beckham. Esto se debe a que la reciente marcha de Memphis Depay (llevaba el 7) al Olympique de Lyon ha dejado, además, el dorsal libre.

Simeone, preguntado hace unos días por el posible interés del United en Griezmann, dijo que «en principio yo no ato a nadie, trabajo en consecuencia de lo que creo importante para seguir mejorando en pos de lo que le viene bien al club. Es normal que los mejores del mundo le quieran a Griezmann, no me sorprende que lo deseen los equipos que se pueden permitir económicamente un jugador como él», dijo el preparador argentino sobre este asunto, del que el propio Griezmann guarda silencio en las últimas semanas.

Griezmann descansó en el partido de ayer de Copa en Eibar.