En directo, desde Balaídos

El Celta, penúltimo clasificado tras sumar un solo punto en las cuatro primeras jornadas, mide sus urgencias ante un Sporting de Gijón que tratará de olvidar en Balaídos la goleada encajada ante el Atlético de Madrid y anotarse su primer triunfo como visitante.

Reconducir la delicada situación es el reto del Celta, que en Pamplona se reencontró con el buen juego pese a que su falta de pegada, únicamente ha marcado dos goles en cinco encuentros, le condenó a sumar un único punto.

El argentino Eduardo "Toto" Berizzo, que no ha repetido alineación hasta el momento, volverá realizar varios cambios en su once para dar entrada, en principio, al serbio Nemanja Radoja y al italiano Giuseppe Rossi, lo que causará que Señé y Guidetti se caigan del once.

Además, en la línea defensiva también podría entrar Sergi Gómez para dar descanso a Cabral, por lo que el catalán formaría junto al internacional argentino Facundo Roncaglia en el centro del zaga, con Mallo y Jonny en los laterales.

El chileno Tucu Hernández, en un gran momento de forma, y el danés Wass completarán el centro del campo por delante de Radoja, con Iago Aspas en punta y Pione Sisto o Bongonda en la banda derecha.

El Sporting de Gijón, sin Moi Gómez, viaja a Vigo con la intención de aprovecharse del mal inicio liguero del Celta y a su vez olvidar lo antes posible el varapalo sufrido en el Vicente Calderón.

El equipo gijonés afronta este partido en una posición cómoda en la clasificación pero después de una contundente derrota que afectó a la moral de los jugadores, por lo que Abelardo considera que lo mejor que les pudo pasar es tener otro partido tan pronto para no pensar en el anterior.

Abelardo no ha convocado al centrocampista Moi Gómez que estaba siendo el jugador más destacado en el inicio de liga pero que padece una sobrecarga que ya le impidió jugar en el Vicente Calderón y de la que no está totalmente recuperado.

El técnico gijonés ha anunciado cambios para Vigo pero ni los ha desvelado ni los ha dejado entrever, ya que sólo ha dispuesto un entrenamiento y probablemente sea esta tarde en una última sesión en la ciudad gallega cuando puedan verse sus intenciones.

Los dos laterales Lillo e Isma López, el centrocampista Nacho Cases y el extremo Burgui que jugaron todos los partidos hasta el momento podría descansar mañana ante el Celta y también podría hacerlo el delantero Duje Cop, que se retiró del entrenamiento de ayer con algunas molestias musculares.

"El Celta está jugando bien, ante el Osasuna mereció ganar", ha asegurado Abelardo, que ha advertido a sus jugadores que si no están al cien por cien van a perder ante cualquier rival.

El entrenador gijonés considera que "el Celta querrá sumar sus primeros tres puntos y es precisamente su clasificación lo que les hace especialmente peligrosos" y ha recordado que aunque sólo tiene un punto el equipo vigués ya se midió al Real Madrid y al Atlético de Madrid.

Alineaciones probables:

Celta: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Sergi Gómez, Roncaglia, Jonny; Radoja, Wass, Hernández; Pione Sisto, Rossi y Aspas.

Sporting: Cuéllar, Lora, Amorebieta, Jorge Meré, Douglas, Sergio Álvarez, Xavi Torres, Víctor Rodríguez, Borja Viguera, Afif y Cop.

Estadio: Balaídos

Árbitro: Melero López (andaluz)

Hora: 20:00 (18 GMT).