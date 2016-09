El Athletic quiere fundar una escuela de fútbol en Gipuzkoa

El Athletic ha puesto en marcha un plan para fundar una escuela de fútbol en Gipuzkoa, según ha podido saber El Diario Vasco. Si el proyecto -aún en su fase inicial- se consumara, supondría el regreso de Lezama a un territorio en el que no tiene presencia desde que el Antiguoko se desvinculó de los rojiblancos en 2001. Por ahora ya se han dado los primeros pasos. Lezama ha fichado al exjugador del Bilbao Athletic y Eibar Zigor Arenaza como nuevo ojeador en Gipuzkoa, lo que refuerza la estructura del club en este territorio, y se ha comenzado a buscar posibles ubicaciones para la escuela, aunque no hay plazo para sacar adelante el proyecto. Es más, se da por hecho que la escuela no podrá ponerse en marcha a lo largo de esta temporada.

El enfoque del Athletic está claro. Para llegar a los futuros talentos de Gipuzkoa hay que poner una estructura potente, aunque se trata de una gestión complicada de llevar a cabo y a una escala diferente a las operaciones realizadas en Álava o Navarra. Allí bastaba con localizar clubes a los que se les daba más dinero que los equipos de sus capitales y facilitarles los métodos del Athletic en el trabajo de cantera.

En Gipuzkoa, los clubes están vinculados a la Real Sociedad a través del Plan Estratégico del Fútbol del territorio, impulsado por la Diputación. Romper con Zubieta e irse con otro club supone enfrentarse al Gobierno foral. La posible salida puede pasar por localizar un Ayuntamiento o un colegio al que le convenga que el Athletic se haga con un campo y remodelarlo. Esto, por ejemplo, es lo que hizo Lezama en 2014 con la ikastola Olabide de Vitoria, a la que reformó su terreno de juego tras firmar un acuerdo por diez años. Algo parecido han hecho el Eibar en Arrasate, al alquilar y acondicionar Atxabalpe, o el Milan, que ha dado gran actividad al campo de Gatika con su escuela.

Hay que recordar que el movimiento con la ikastola Olaranbe generó una queja pública del Alavés, por lo que es presumible que la Real Sociedad no se quede cruzada de brazos ante un paso similar de los rojiblancos en Gipuzkoa, ya que no admite la menor competencia en su caladero.

Ibaigane es consciente de que la lluvia de millones de las televisiones dificulta el fichaje de jugadores del entorno. Lo ha podido comprober este mismo verano cuando intentó sin éxito reforzarse en los vestuarios de la Real Sociedad y el Osasuna. Ante estos problemas, la respuesta de Lezama es enfrentarse al problema con una nueva estrategia, una escuela de fútbol en la que formar sus propios talentos.

El Athletic ya ha comenzado a fortalecer su equipo en Gipuzkoa con Zigor Arenaza, que deja el cargo de director deportivo del Aretxabaleta para fichar por el Athletic, según indicó el domingo la edición Alto Deba de ‘El Diario Vasco’.

La competencia del Eibar

A su tradicional lucha por los canteranos con la Real, el Athletic une ahora su pugna con el Eibar, que ha dado un gran impulso a su fútbol base y desarrolla su proyecto en la misma frontera con Bizkaia. Dos de las comarcas en las que los azulgrana quieren crecer en protagonismo son Lea-Artibai y Duranguesado.

Ello provoca que el Athletic se encuentre con una situación sin precedentes, que haya un club de Primera con opciones de llevarse jugadores de su territorio. En su web, el club de Ipurua indica que «el ámbito para la captación de futbolistas se establece prioritariamente en 30 kilómetros a la redonda, incluyendo municipios y comarcas de Bizkaia y Gipuzkoa».

El ejemplo se encuentra en su primer equipo filial, el Vitoria, de Tercera, donde hay más jugadores vizcaínos que guipuzcoanos y alaveses. Y sucede algo similar en el juvenil de División de Honor, que ganó 1-3 en Lezama en la primera jornada, y donde Bizkaia es el territorio más representado en su vestuario.

El liderazgo del proyecto está además dirigido por dos jóvenes vizcaínos, el getxotarra Mikel González, de 28 años, responsable del fútbol base; y Fernando Iturbe, de Sopela, de 26 años y coordinador de Equipos Internos y Metodología. Los dos estuvieron antes en Lezama.

José María Amorrortu, responsable de la cantera del Athletic, ya ha mostrado al Eibar su malestar por su política de fichajes en Bizkaia. La última vez en una reunión hace un mes con técnicos azulgrana, donde lamentó que fichen jugadores que Lezama tiene en cartera.

El principal problema del Athletic en este sentido es que la política eibarresa para contratar canteranos es más directa, ya que cuando quieren a un jugador lo firman sin esperar a tomar la decisión en junio, una práctica habitual en Lezama. Así ha sucedido que cuando el Athletic ha tratado de incorporar a algún futbolista, éste ya se había comprometido ya con el Eibar.

Además de quejarse, el Athletic ha optado por responder con fichajes. Lezama ha reclutado a dos jugadores con oferta armera, el extremo derecho Aitor Gandiaga -que se ha vinculado al Basconia- y al central Julen Barruetabeña, que se ha incorporado al juvenil B. Los dos son vizcaínos de Lea-Artibai.