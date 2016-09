Aduriz empata el partido

El Athletic Club-Valencia de este domingo en San Mamés será un clásico de LaLiga Santander por todo lo bajo, un partido que mide en La Catedral a dos equipos con problemas, en un arranque de temporada alejado a las ambiciones de verse en sus habituales posiciones altas de la tabla clasificatoria.

Tanto Valencia como Athletic han comenzado mal, muy mal. Los ches suman por derrotas sus tres partidos en lo que va de curso liguero, dos de ellas en Mestalla ante rivales en principio asequibles como Las Palmas y Betis; y los leones llegan al choque con tres puntos de nueve posibles y después de salir vapuleados el jueves de Italia en su debut de este año en la Liga Europa frente al Sassuolo (3-0).

Fue la de Italia una derrota dolorosa para los de Ernesto Valverde, que pagaron cara su blandura tanto defensa como en ataque en un encuentro que durante la primera hora siempre dio la sensación de estar a punto de caer del lado bilbaíno.

Pero no fue así, y el Athletic continuó en la línea de malas sensaciones desde el inicio de la temporada, un primer tramo competitivo en el que ni los resultados le acompañan ni acaba de encontrar el juego sólido, compacto y eficaz de los últimos tres años a las órdenes de Valverde.

No parece, de todos modos, que este mal comienzo haga claudicar al 'Txingurri' de sus ideas y de la confianza que mantiene en su núcleo duro, ya que las variaciones en la convocatoria han sido más de jugadores de recambio -Lekue, Vesga- que de titulares fijos.

Por ello, se espera de nuevo en el once a jugadores de alto rendimiento en las últimas temporadas, pero que en Reggio Emilia el jueves no estuvieron a la altura. Futbolistas básicos en el once rojiblanco como De Marcos, Laporte o San José.

A los tres se les espera en un bloque defensivo con Balenziaga en el costado izquierdo, Bóveda o el joven Yeray -de lo mejor ante el Sassuolo- junto a Laporte y Kepa entre palos. El meta internacional sub-21 repetirá como titular en Liga, competición en la que se alternará con Iraizoz, tras jugar el domingo pasado en Riazor.

En posiciones avanzadas, es de suponer que Beñat seguirá dirigiendo el juego rojiblanco en un ataque con Raúl García, Aduriz y dos jugadores de banda que saldrán del cuarteto Williams, Susaeta, Muniain y Sabin Merino. Ninguno de los cuatro está en su mejor momento, como tampoco un Aduriz que aún no ha marcado en lo que va de temporada oficial.

El Valencia llega con muchas necesidades al encuentro frente al Athletic de Bilbao en San Mamés, tras no haber sumado aún ni un solo punto, y con las bajas de los argentinos Enzo Pérez y Ezequiel Garay; así como del meta australiano Mathew Ryan.

Las tres derrotas con las que ha comenzado la liga el Valencia convierten este encuentro en una cita muy importante para el devenir de Pako Ayestarán y su plantilla.

Un nuevo tropiezo pondría en apuros al entrenador vasco cuando acaba de empezar la temporada. De hecho, la presidenta Layhoon Chan y el director deportivo García Pitarch ya acudieron durante esta semana a Paterna para pedir una reacción al equipo.

Además de las necesidades deportivas por los malos resultados, Ayestarán deberá lidiar con las bajas de dos de sus pilares: Enzo Pérez y Ezequiel Garay. El centrocampista vio la tarjeta roja directa contra el Betis y se perderá el choque de San Mamés.

Ayer saltó la sorpresa en el entrenamiento del Valencia, puesto que Ezequiel Garay tuvo que retirarse aquejado de una lesión muscular de grado I por estiramiento en el bíceps femoral de su pierna derecha, que le hará ser baja de dos a tres semanas.

Esta ausencia supone un grave problema para el entramado defensivo con el que había trabajado Ayestarán durante la semana para frenar el caudal aéreo del conjunto de Ernesto Valverde, ya que también está lesionado el otro central Aymen Abdennour.

Así, Aderllan Santos sustituirá a Garay como pareja de Eliaquim Mangala en el centro de la defensa. José Luis Gayà y Martín Montoya completarán la línea de retaguardia que defenderá la meta de Diego Alves.

En el centro del campo, Ayestarán mantendrá a Mario Suárez en el puesto de pivote defensivo con Dani Parejo y Álvaro Medrán como jugadores creativos ante la sanción de Enzo Pérez.

Por último, en la delantera podrían producirse cambios respecto al último encuentro frente al Betis con la entrada de Munir, en sustitución de Rodrigo Moreno. Santi Mina y Luis Nani completarán el once.

Alineaciones probables

Athletic Club: Arrizabalaga; De Marcos, Bóveda, Laporte, Balenziaga; Iturraspe, Beñat; Williams, Raúl García, Susaeta; Aduriz;

Valencia: Diego Alves; Martín Montoya, Aderlan, Mangala, Gayá, Mario Suárez, Parejo, Medrán, Nani, Rodrigo, Munir.

Árbitro: Gil Manzano (Extremadura).

Campo: San Mamés.

Horario: 16.15 hora local (14.15 gmt)