El Sporting se aúpa a la tercera plaza liguera

El Sporting busca ante el recién ascendido Leganés tres puntos que ratifiquen su buen inicio liguero y le de un colchón antes de afrontar los siguientes encuentros que le medirán a Atlético de Madrid, Celta y Barcelona de forma consecutiva.

Abelardo, entrenador del Sporting, ocultó sus planes para este encuentro, ya que realizó tres de los cinco entrenamientos de esta semana a puerta cerrada, pero todo hace indicar que repetirá el mismo equipo que ganó al Athlétic y empató en Vitoria.

No obstante, en uno de esos entrenamientos situó a Babín junto a Amorebieta en el centro de la defensa lo que supondría la suplencia para Jorge Meré algo que no dejaría de ser una sorpresa ya que el joven canterano es uno de los fijos desde que la pasada temporada sustituyó a Bernardo cuando éste cayó lesionado.

El técnico gijonés también realizó algún ensayo con Douglas en la banda derecha del centro del campo, por delante de Lillo, aunque posteriormente señaló que veía al brasileño todavía un poco falto de ritmo.

Burgui sufrió un golpe en el entrenamiento del jueves y aunque aparentemente está recuperado Abelardo podría dejarlo en el banquillo de inicio para alinear dos delanteros, lo que supondría el debut de Borja Viguera.

Abelardo mostró todo su respeto por el rival del que dijo que está realizando un gran comienzo de liga y espera por tanto un partido muy complicado y competido con el aliciente añadido de que en las filas del equipo madrileño volverá a El Molinón el delantero Miguel Ángel Guerrero, que jugó en el Sporting las últimas cinco temporadas.

El Leganés llega con los mismos puntos que el Sporting y como el único equipo de Primera que no ha encajado un gol, por lo que se prevé un encuentro de poder a poder.

El Leganés ha sorprendido en su debut en la máxima categoría del fútbol español por su capacidad competitiva y quiere seguir haciéndolo, en esta ocasión ante un equipo al que ya se enfrentaron hace dos temporadas en Segunda.

De hecho los asturianos lograron una victoria a domicilio que les convierte en el único equipo de la actual Liga Santander que ha ganado en Butarque desde el 2005.

El triunfo le supondría además a los madrileños acabar con una mala racha en El Molinón, donde aún no conocen la victoria. Siete han sido las ocasiones en las que han visitado ese estadio cosechando cinco empates y dos tropiezos.

De cara a esta cita el técnico Asier Garitano recupera al centrocampista David Timor tras cumplir un partido de sanción por su expulsión en Vigo. Además, el parón por las selecciones ha facilitado la aclimatación de alguno de los fichajes más recientes como Rober Ibáñez, Koné o Luciano.

Estos dos últimos aspiran a un puesto en la delantera que de momento ha ocupado Miguel Ángel Guerrero.

El entrenador valoró al rival: "Es un equipo muy fuerte, con un ritmo grande, muy intenso, rápido, bien trabajado. Espero un gran ambiente allí y un rival que a cualquier equipo, y a nosotros más, nos va a exigir una barbaridad".

"Esperamos dar una gran versión para poder sacar algo. Los dos partidos que le he visto me ha gustado mucho. Es un equipo que domina todo, las áreas. Está bien trabajado, me gusta. Nos marcará lo que somos capaces de hacer y la exigencia de Primera", añadió.

Alineaciones probables:

Sporting: Cuéllar; Lillo, Amorebieta, Jorge Meré o Babín, Isma López; Sergio Álvarez, Nacho Cases, Moi Gómez, Víctor Rodríguez; Cop y Burgui o Borja Viguera. EFE

Leganés: Serantes; Víctor Díaz, Bustinza, Mantovani, Insua; Diego Rico; Alberto Martín, Timor, Unai López; Gabriel y Guerrero.

Árbitro: Vicandi Garrido (Comité Vasco).

Estadio: El Molinón.

Hora: 12.00.

directo POP_01576_00_03_00225_00220 2