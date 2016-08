El Villareal quiere recomponerse

El Villarreal recibe este domingo al Sevilla con la intención de reponerse con su primer triunfo del palo que le supuso su eliminación el martes en la previa de la Liga de Campeones, al volver a perder con el Mónaco (1-0), una herida en la que intentarán hurgar los sevillistas.

Los castellonenses buscarán recuperar su autoestima frente a un rival directo por entrar en la máxima competición continental.

Los de Fran Escribá esperan mantener el nivel de la temporada anterior como locales, donde sumaron victorias contra casi todos los rivales de la zona alta. Por su parte el Sevilla, busca romper de inicio la mala racha como visitante de la campaña anterior en la que sus partidos lejos del Pizjuán fueron un lastre.

En lo deportivo, el Villarreal sigue contando con numerosas bajas. Así, el técnico no podrá contar con jugadores como Roberto Soldado, Cédric Bakambu, Daniele Bonera o Jonathan Dos Santos.

Aunque las buenas noticias llegan con la más que posible recuperación de futbolistas como Jaume Costa, Denis Cheryshev y Nicola Sansone, que suponen un buen refuerzo para el equipo, si bien el técnico no ha dado lista oficial de convocados y realizará los descartes poco antes de jugar el partido.

En el caso de los dos primeros, ambos regresan tras sendas lesiones, mientras que Sansone puede jugar en la Liga, algo que no podía hacer en Europa.

El Sevilla, por su parte, llega a El Madrigal dispuesto a dar continuidad a su fútbol de ataque, de mucho toque, presión arriba y gran pegada que ofreció en su debut frente al Espanyol (6-4), pero con la obligación de mejorar en defensa para no dejar tantos espacios y evitar los errores y pérdidas de balón que le costaron encajar cuatro tantos en la primera jornada.

El equipo de Jorge Sampaoli lo tiene claro y no variará su estilo ni su forma de juego, sin tener en cuenta el campo en el que le toque jugar, como ha recalcado el técnico argentino, que, con su fútbol atrevido, de ataque total, ha generado una gran ilusión en el sevillismo, pero también inquietud por los muchos riesgos que asume.

En Villarreal, la consigna es intentar aprovechar las dudas de un rival que ha dicho adiós a la 'Champions' y no dejarle crecerse, para lo que Sampaoli ha avanzado que tratarán de que no se adelanten en el marcador ni dominen las facetas del juego para intentar atacarles, ser protagonistas sobre el campo y hacerles daño.

Los sevillistas han recuperado efectivos en defensa, algo que les afectó en su exigente inicio de temporada, con las Supercopas de Europa y de España perdidas ante el Real Madrid y el Barcelona, pues vuelven los centrales galos Adil Rami, recuperado de su lesión, y Timotheé Kolodziejczak, tras cumplir sus cuatro partidos de castigo.

Siguen de baja el central luso Daniel Carriço, que cumplirá su cuarto y último encuentro de sanción tras ser expulsado en la final de la Copa del Rey, el meta David Soria y los laterales Sergio Escudero y el francés Benoit Tremoulinas, que están lesionados.

Se ha caído de la convocatoria el extremo ucraniano Yevhen Konoplyanka, que aún no ha debutado en Liga y que no descarta una salida al no estar teniendo minutos. No ha sido citado el último fichaje del Sevilla, el portero italiano Salvatore Sirigu, que llegó el jueves cedido por el Paris Saint-Germain.

Alineaciones probables:

Villarreal: Asenjo; Mario, Musacchio, V. Ruiz, Jaume Costa; Bruno o N'Diaye, Trigueros, Castillejo, Roberto Soriano; Pato y Sansone.

Sevilla: Sergio Rico; Pareja, Rami, Kolodziejczak; Mariano, Kiyotake, N'Zonzi, Sarabia, Vitolo; Franco Vázquez; y Vietto.

Árbitro: Carlos Del Cerro Grandez (C. Madrileño).

Estadio. El Madrigal

Horario: 22:15 horas.