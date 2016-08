Los 'indios' rojiblancos visitan el «fuerte pepinero»

El Leganés recibirá en casa al Atlético de Madrid en la segunda jornada de Liga. El estadio Municipal de Butarque se estrenará en Primera División con un derbi madrileño de los anfitriones contra los rojiblancos que, buscan sumar su primera victoria después del empate del pasado domingo ante el Alavés.

Tras un inicio liguero soñado, el Leganés ha querido dar especial importancia al primero de los derbis madrileños de esta temporada. La cuenta de Twitter del equipo que dirige Asier Garitano mandó un mensaje para todos los aficionados atléticos que quieran disfrutar del choque en el «fuerte pepinero» en el que se espera un lleno de casi 11.000 espectadores gracias a las remodelaciones. La publicación manda un mensaje de hospitalidad que tiene como protagonistas a un vaquero azulón que ofrece cerveza al indio rojiblanco con el lema: «A nuestro fuerte sí sois bienvenidos».

El Club Deportivo Leganés afronta esta segunda jornada con una sensación positiva después de la victoria conseguida a domicilio el pasado fin de semana ante el Celta por 0-1 en el marcador. «Miedo no me da nada el Atlético de Madrid. Tampoco me preocupa nada de ellos, me preocupa que no demos la mejor versión», aseguró el entrenador Asier Garitano. Cuenta con la baja del centrocampista David Timor por sanción, un puesto que podría suplir el sevillano Rubén Pérez. Podría ser el único cambio de los pupilos del guipuzcoano respecto al partido planteado en Balaídos.

Los debutantes ligueros deberán enfrentarse a un Atlético de Madrid herido tras el empate del domingo ante el Alavés. «Fue un equipo capaz de dominar, generó veinte saques de esquina y tuvo muchas situaciones de gol ante un rival que estaba replegado. Lo normal es que ese partido, con tantos jugadores buenos, hubiera ganado sencillo, porque jugaron un partido muy completo y son un gran equipo», analizó Garitano. «Hizo un muy buen partido, trabajaron muy bien en equipo con las ideas muy claras, sobre todo en cuanto a lo que había que hacer dentro del campo. Y por respuesta a eso se encontró con el encuentro por paciencia, por trabajo, por orden y por tener claro como definir el juego», secundó el entrenador rival, Diego Simeone.

El técnico rojiblanco Diego Pablo Simeone recupera para la cita de este sábado al que fuese su estrella la pasada temporada y que ha brillado con luz propia en la Eurocopa: Antoine Griezmann. Junto con su compatriota Kevin Gameiro, los dos franceses formarán el ataque rojiblanco del que, posiblemente, se descuelgue Nico Gaitán para ser suplido por 'El principito' en el asalto indio al fuerte. «Antoine es un jugador determinante, seguramente de los tres mejores del mundo. Es el primer partido que va a jugar y está claro que tendrá un proceso normal de ir de menor a mayor como cualquier futbolista que sale de la pretemporada que está saliendo él. Está claro que es el futbolista que nos hace un salto diferente ofensivamente», comentó Simeone.

Posibles alineaciones:

Leganés: Serantes, Bustinza, Mantovani, Diego Rico, Marín, Alberto, Rubén Pérez, Víctor Díaz, Gabriel, Szymanowski y Guerrero.

Atlético: Oblak, Juanfran, Savic, Godín, Filipe, Augusto Fernández, Gabi, Koke, Saúl, Griezmann y Gameiro.

Estadio: Estadio Municipal de Butarque

Árbitro: José María Sánchez Martínez (C. Murciano).

Hora: 22.15