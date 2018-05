Semifinales Simeone: «Necesitamos un estadio que explote y transmita pasión» «Cuentan con muchos jugadores entre líneas, que flotan en lugar difícil de marcar y además tienen mucha velocidad en los últimos metros», dice el argentino sobre el Arsenal RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 2 mayo 2018, 20:51

Diego Pablo Simeone no podrá sentarse en el banquillo ante el Arsenal en el Metropolitano después de ser expulsado en la ida por protestar la expulsión de Sime Vrsaljko y no ocultó que vivirá «seguramente mal» el partido desde la grada. «Está claro que estoy triste por esta situación. Tendré que mejorar. Mejor me callo», se limitó a contestar y prefirió centrarse en el aspecto deportivo del duelo con los ingleses, que sellará un billete para la final de Lyon. Jugar la cita del 16 de mayo supondría una quinta final para el argentino, que prefirió centrarse en lo más inmediato.

Y es que el argentino opta por trabajar todos los aspectos que puede. Incluso los que imagina, ya que Thomas reveló que para la ida preparó incluso el partido para una situación de inferioridad numérica. «Preveo lo que puede pasar en el partido. En Londres intuía situaciones complejas. No me equivoqué mucho...», recordó.