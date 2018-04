Cuartos | Ida Simeone: «Sus errores fueron buscados por nosotros» Diego Pablo ordena a sus jugadores ante el Sporting luso. / Efe Por su parte, Juanfran Torres zanja las dudas sobre su futuro: «El año que viene voy a seguir en el Atlético» COLPISA Viernes, 6 abril 2018, 01:01

Diego Pablo Simeone compareció con una sonrisa de oreja a oreja tras la victoria ante el Sporting de Portugal por 2-0 pero advirtió de que el Atlético tendrá dificultades en la vuelta. Consideró que los errores cometidos por la zaga lisboeta fueron forzados por la presión que los colchoneros trabajaron en la previa.

«Fue un partido duro que interpretamos muy bien enseguida de forma individual y colectiva con una muy buena presión en campo rival que les dificultó la salida y propició nuestros goles. Los errores del Sporting fueron buscados y trabajados por nosotros», explicó el técnico argentino del Atlético.

«En el segundo tiempo pudimos aumentar la renta con las ocasiones de Diego y de Juanfran, pero ellos también pudieron marcar al final. La eliminatoria queda abierta y nos espera partido duro en Lisboa ante un buen equipo con una gran afición. En el fútbol la tranquilidad no existe. Es un rival muy competitivo y un entrenador con la cabeza muy fuerte».

En clave ya de derbi, el que le espera al Atlético el domingo en el Bernabéu con dos días menos de descanso que el Real, Simeone confió en poder seguir en la misma línea. «Es un partido importante que jugaremos en consecuencia de lo que es un derbi», vaticinó.

Juanfran: «El año que viene voy a seguir en el Atlético»

Juanfran Torres, lateral del Atlético de Madrid, regresó al equipo tras superar unas molestias y pidió ir con ambición al derbi tras ganar al Sporting de Lisboa. «El domingo nos jugamos mucho y lo pondremos todo para poder ganar y distanciarnos del tercer puesto», dijo antes de evitar comparar su compromiso con el de Vrsaljko.

«Sime está con molestias y si le duele no puede jugar. Yo me voy a dejar la vida en este equipo y el míster ya sabe lo que puedo dar», afirmó antes de zanjar las dudas sobre su futuro. «El año que viene voy a seguir en el Atlético de Madrid. Está a falta de firma y se anunciará en breve».

Por último, no evitó la polémica sobre el escudo. «Yo estoy de acuerdo con Simeone. Lo del escudo no nos puede separar. Hay muchas opiniones y hay que respetarlas. El escudo te puede gustar más o menos, pero eso no nos puede desunir. Necesitamos a nuestra gente y sé que va a estar a nuestro lado. Pensamos en el partido del Real Madrid y en hacer un buen partido para intentar sacar los tres puntos».

Griezmann: «Afrontamos el derbi con muchas ganas»

Antoine Griezmann, autor del segundo gol, el que que encarrila la eliminatoria, aún no se ve en semifinales y ya piensa en el derbi ante el Madrid. «Conocíamos bien al rival, trabajamos bien el partido, salimos con ganas, recibimos un gran apoyo de nuestra afición y logramos una victoria imoprtante. Pero habrá que ir allí con cuidado porque son un buen equipo», comentó ante las televisiones con derechos.

«Ahora hay que preparar el gran partido del domingo. Lo afrontamos con muchas ganas porque es una buena oportunidad para nosotros y también para toda nuestra gente», añadió. «Una gran final en la que iremos a por todas y daremos el cien por cien», apostilló luego su compatriota Lucas Hernández.

Sobre su nueva celebración, bromeó la estrella francesa del Atlético: «Juego mucho 'on line' con él y la dedicatoria era para él».

Oblak: «Los favoritos no siempre ganan»

Por su parte, el portero esloveno Jan Oblak, de nuevo clave en algunas intervenciones, mantuvo su portería a cero por cuarto partido seguido en Europa, todo un éxito. «Hemos logrado un buen resultado para la vuelta. Aprovechamos sus errores, pero eso es también mérito de nuestros delanteros porque presionan bien arriba. Las sensaciones siempre son buenas cuando dejamos la portería a cero. Ojalá pueda ser siempre así. Pero el mérito es de todos los compañeros», analizó.

«Buscamos más goles en la segunda parte, pero el 2-0 no es malo y nos permite estar contentos y salir a Lisboa a ganar también el partido para estar en semifinales. Está claro que somos favoritos en esta competición, pero los favoritos no siempre ganan», advirtió.