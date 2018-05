Champions | Final Zidane: «Nadie nos puede decir que tenemos menos hambre» Zinedine Zidane, durante la rueda de prensa. / Afp «Tenemos la misma ilusión, las mismas ganas, la misma entrega de siempre», asegura el técnico del Real Madrid a cuatro días de la final de Kiev ÓSCAR BELLOT Madrid Martes, 22 mayo 2018, 11:31

Los títulos cosechados en esta nueva edad de oro del Real Madrid no disminuyen un ápice la voracidad de la escuadra merengue. Así lo subrayó Zinedine Zidane en la última rueda de prensa en Valdebebas antes de viajar a Kiev, donde los blancos tratarán de reinar por decimotercera vez en Europa y alzar la que sería su tercera Champions consecutiva. «No sé lo que tiene el rival. Lo que te puedo decir es que tenemos la misma ilusión, las mismas ganas, la misma entrega de siempre. Nadie nos puede decir que tenemos menos hambre que los demás. Somos el Madrid y es lo que tiene este club. Siempre queremos más y vamos a darlo todo para hacerlo de la mejor manera», recalcó el técnico cuando se le cuestionó si tiene más hambre el Liverpool que su equipo por aquello de que los 'reds' llevan más de una década sin alcanzar el cetro continental.

Recordó el marsellés que lleva ya casi tres años trabajando con el grupo, un periplo glorioso en el que han llevado ya dos 'orejonas' a las vitrinas de la entidad y están a un paso de amarrar la tercera. ¿De qué se siente más orgulloso?, se le inquirió. «Del día a día, lo que están haciendo, cómo trabajamos cuando tenemos dificultades, la entrega que ponemos, la ilusión y las ganas de hacerlo bien», respondió el preparador, que no quiso dar pistas sobre la gran pregunta que pivota en la mente de todos los madridistas, quiénes serán los elegidos para saltar al césped del Olímpico de Kiev. «El once lo verás, como siempre, el sábado», atajo.

Rachazó Zidane las comparaciones entre el Real Madrid y el Liverpool, pese a que ambos conjuntos priman el ataque sobre la defensa. «No sé si somos iguales. No creo que juguemos de la misma manera», consideró el francés, que dijo que no teme «nada» de su adversario. «Llegaron a la final y se la merecen como nosotros., Nuestro trabajo es intentar preparar bien el partido y ver los defectos del adversario e intentar hacer daño al rival», agregó.

Destacó Zidane que «llegar a la final es una cosa increíble, porque es lo más difícil». Un camino especialmente complicado este curso, ya que tuvo que apear al París Saint-Germain, la Juventus y el Bayern de Múnich. «A lo mejor es verdad que los tres últimos partidos los jugamos contra los tres mejores en Europa. Por eso tiene un valor importante lo que hicimos, teniendo dificultades en la temporada. Ahora estamos en la final, nos quedan cuatro días y lo vamos a preparar bien», valoró.

Exhaló confianza Zidane en la rueda de prensa, a cuatro días de un encuentro del que depende la valoración de la temporada del Real Madrid. «Estamos preparados porque este club tiene eso», aseguró el preparador, que restó importancia al hecho de que sus futbolistas tengan una experiencia en estas lides de la que carecen los jugadores del Liverpool. «Esto no vale para nada», remarcó Zizou, que insistió en reafirmar la ilusión del grupo por abrochar un nuevo trofeo. «Cómo se me puede decir que el rival tiene más hambre. Tenemos la oportunidad de jugar una final. No existe eso de tener menos hambre. Y no significa nada nuestra experiencia. No han jugado finales muchos de ellos pero se van a matar y lo sabemos», enfatizó.

Recordó que el Liverpool ha hecho «una gran temporada», no sólo en la Champions sino también en la Premier. «Es un buen equipo que te puede meter en dificultades. Lo sabemos», señaló el entrenador del Real Madrid, que no espera sorpresas. «Nos conocemos muy bien los dos», dijo.

Trató de restar dramatismo Zidane al duelo. ¿Dónde está la frontera entre el éxito y el fracaso?, se le cuestionó. «No la hay. El fracaso mío, y lo he dicho, fue cuando perdimos en la Copa del Rey. Ahí si fue un palo muy duro. El resto son temporadas en las que el Real Madrid siempre quiere ganar todo, pero no siempre se puede. Lo importante son las ganas, la entrega, si tú lo pones no hay ningún fracaso. La vida son altibajos y para progresar tienes que tener palos de vez en cuando. El día a día, lo que estamos haciendo a mí me vale», remarcó.

«Bale está muy bien»

Uno de esos futbolistas que ha progresado tras una campaña llena de altibajos es Bale, cuyas actuaciones en los últimos partidos han colocado en un brete a Zidane. Oposita el galés a un puesto en el once, después de perderse la cita del año pasado en su Cardiff natal. Reconoció su entrenador el buen momento que atraviesa el extremo. «Está muy bien, últimamente ha metido muchos goles y ha tenido mucha continuidad, sobre todo entrenando, porque jugar no ha jugado mucho. Los tres últimos partidos lo ha hecho muy bien, marcando sobre todo, pero no sólo. Ha hecho muy buenas cosas», incidió. Eso sí, una vez más, no quiso dar pistas sobre el equipo con el que saltará al Olímpico de Kiev al destacar que cuenta con un plantel muy amplio y con mucha calidad. «Estamos todos preparados y no te voy a decir quién va a jugar hasta que empiece el partido».

Se le preguntó a Zidane también por el secreto de un vestuario que ya hizo historia al ser el primero que revalidaba el título en el actual formato de la máxima competición continental. La clave, a su juicio, está en la unión del grupo. «Algunos te pueden decir que en un vestuario no pasa nada si no se llevan bien, pero eso es tontería. Para ganar con regularidad el vestuario tiene que estar unido, trabajan muy bien. El talento no es suficiente, si no trabajas no puedes ganar. Este vestuario es lo que tiene: talento con el trabajo».