Final Zidane: «Ni somos favoritos ni lo es el Liverpool; es 50-50» Zinedine Zidane, durante el entrenamiento previo a la final de la Champions. / Kai Pfaffenbach (Reuters) El técnico del Real Madrid se muestra «contento» de poder jugar otra final y no está preocupado por la presión: «Mejor, más bonito» ÓSCAR BELLOT Enviado especial a Kiev Viernes, 25 mayo 2018, 19:38

Zinedine Zidane volvió a transmitir paz en vísperas de una nueva final de la Liga de Campeones. Lo que para otros resulta excepcional, para los artífices de esta nueva edad de oro del Real Madrid se ha convertido ya casi en el pan de cada día. Quizás por ello o por el positivismo de que siempre hace gala en sus intervenciones, el técnico merengue encara el duelo de este sábado con el Liverpool con la seguridad de que el trabajo hecho ha sido el correcto y que ahora todo queda en manos de los futbolistas. «Cuando lo has dado todo, si el rival está mejor, nada, no podemos controlarlo», señaló el marsellés que desdeñó, eso sí, la condición de favorito para su equipo. «No es así. Pueden hablar, decir muchas cosas, pero sabemos que no es así. Es otra final y tenemos la misma oportunidad. Ni somos favoritos ni el Liverpool tampoco. Es 50-50. Tendremos que hacer un gran partido para ganar. No te preocupes que en el vestuario no nos creemos favoritos para nada», aseguró.

Subrayó Zidane que detrás de los recientes éxitos del Real Madrid en la máxima competición continental hay «mucho trabajo». «Mucho talento seguro, pero mucho trabajo. Llegar a una final no es nada fácil», incidió el preparador. Esta es la tercera consecutiva para él como técnico. Las dos anteriores, saldadas con sendos títulos. De sumar el triplete, alcanzaría a Carlo Ancelotti y Bob Paisley, los únicos que pueden presumir de tan laureado palmarés. Pero eso no altera un ápice su discurso. «Mirándolo así, es bonito. Vivo de eso, es mi pasión, siempre he competido, me gusta competir. Detrás de eso hay mucho trabajo, no sólo mío, también de los jugadores. Este club es lo que tiene. Cuando te gusta competir, trabajando, puedes llegar a hacer lo que estamos haciendo. Lo vivo con normalidad», declaró en la rueda de prensa que ofreció en el Olímpico de Kiev.

Destacó Zidane que Cristiano Ronaldo está en óptimas condiciones para la que podría ser su quinta Liga de Campeones, puesto que a las tres que ha amasado con el Real Madrid hay que sumarle otra que logró con el Manchester United. «Lo veo bien. Si es al 140% no pasa nada», comentó entre las risas de los periodistas acerca de un futbolista del que recalcó que «vive para jugar estos partidos».

La amargura de los suplentes

La presencia del luso en el once está asegurada, no así la de otros compañeros que podrían tener que probar el amargo sabor del banquillo en un choque que nadie quiere perderse. Eso es lo que, volvió a insistir una vez más, le provoca más dolor. Aclaró, en cualquier caso, que todos son importantes. «Como decía Isco, el marrón me lo como yo. Y es verdad, en el sentido que tengo que tomar decisiones. Todos los jugadores que me han dicho son muy buenos y algunos se van a quedar fuera. El jugador puede estar decepcionado, pero cuando empieza el partido está con el equipo y es lo que tenemos que hacer. Somos una piña, un grupo. Y siempre pasará eso de que un jugador se quede en el banquillo. Pero el jugador que se quede en el banquillo puede aportar algo al equipo y eso es importante».

Enfatizó Zidane la necesidad de disfrutar del momento. «Estoy contento de poder vivir otra final. Este momento, hoy y mañana, nunca lo vamos a vivir. Vivimos muchas cosas, pero hoy y mañana, nunca más lo vamos a vivir. Tenemos que aprovechar. Si mañana tengo presión, no pasa nada. Es la vida. Mejor. Es ser humano somos emoción pura y si tengo un poco de presión, mejor, más bonito».

Ensalzado en el mismo escenario de su comparecencia por Klopp un par de horas antes, Zidane tuvo también buenas palabras para el germano, aunque no quiso entrar en comparaciones. «Bueno, de jugador un poco mejor yo, aunque él también jugaba bien. Como entrenador tengo mucho respeto para este señor que tiene mucha experiencia. Lo que ha hecho en el fútbol lo ha hecho fenomenal. Luego, no te puedo decir en lo que nos parecemos. Cada entrenador es distinto, pero le respeto», remarcó.

Aseguró por último que se siente valorado. «Sí, ¿por qué no? Y a veces no. Esa es la vida. Lo que me importa es hacer las cosas bien, dar todo lo que tengo dentro y la consecuencia no es importante. Cuando hablo con los jugadores es esto: darlo todo. Y cuando lo has dado todo, si el rival está mejor, nada, no podemos controlarlo. Me siento valorado porque doy todo. Lo que piense la gente no lo puedo controlar y no pasa nada», terció antes de reconocer que, independientemente del resultado final, sus futbolistas tendrán que sufrir para doblegar al Liverpool, «seguro».