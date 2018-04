Cuartos de final Varane: «No vamos a ir al 0-0, no tenemos un equipo para jugar así» Raphael Varane, ante los medios / REUTERS El central francés alabó a Gonzalo Higuaín porque «obliga siempre a estar muy concentrado» y es un «peligro constante» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 10 abril 2018, 14:11

14 títulos después de su llegada en 2011, Raphael Varane es ya un veterano pese a su enorme juventud: 24 años. Comparece ante los medios casi relajado e incluso bromea. «Desde mi llegada he cambiado un poco todo, he mejorado en muchos aspectos. Tengo mucha mas experiencia y cada temporada intento mejorar, a día de hoy soy más completo, siempre intento hacerlo mejor y aprender de mis compañeros y de lo que veo cada día, de cada partido y de los errores», explicó antes de bromear sobre el carácter que tiene a su edad.

«Todavía no tengo 25 años… Soy como soy, no hablo mucho pero cuando las cosas se ponen difíciles intento ser un faro, una persona con la que el grupo puede contar y transmitir a los más jóvenes. Cada año aprendo más y tengo más experiencia. Todos en este grupo estamos acostumbrados a la exigencia del máximo nivel, pero hay momentos claves que es importante sentir que hay jugadores que mantienen el equilibrio. Yo intento ser fiable y apoyar a los demás. Saben que voy a dar la cara siempre, intento ser positivo», dice el ganador de tres Champions más joven de la historia.

La ausencia de Ramos le hará ganar galones en la zaga. «Bueno, tengo que hacerlo muy bien, rendir a alto nivel. Tengo una personalidad clara, sé ayudar a mis compañeros. Después, no creo que la preparación cambie mucho, sólo debemos ser competitivos. Tendré que hacer como Ramos, gritar y estar atento a todos. Es bueno que mis compañeros puedan cambiar conmigo».

Eso sí, por el momento no sabe si actuará junto a Vallejo o Casemiro. «No sé con quién juego. Lo sabrá el míster. Si juega Casemiro, ya lo conozco bien. Juega habitualmente en el medio, pero en los entrenos juega mucho conmigo atrás y sé cómo defiende. En un partido tan exigente la comunicación será importante. Pero en este equipo hay calidad para este tipo de partidos, juegue quien juegue. Vallejo es un buen jugador, no tiene experiencia en este torneo, pero tiene calidad. De lo que he visto en el entrenamiento está bien. Tiene la confianza de todos, es un jugador que siempre está muy atento, a este nivel es importante. El grupo cree en él y en su calidad. Si juega, seguro que lo hará bien».

Varane, del que minutos después Zidane dijo espera se quede toda la vida, reconoció que las molestias físicas a veces le han obligado a parar pero por suerte eso ya es pasado. «Mi rodilla, llevo hablando de ella muchos años, ahora está bien. Pero ha sido una lesión que me impidió trabajar bien para volver. Pero ahora tengo mi equilibrio, me conozco y sé qué debo hacer para estar mejor. Ahora sé controlarme, entrenarme y sentirme bien. Sé cómo soy, mido más de 1,90 y tengo buena velocidad, eso me exige un trabajo específico para sentirme bien. Espero seguir así, en mi juego el físico es importante, necesito estar al 100% para rendir», recordó.

«Esperamos un equipo ofensivo y que nos presionará, no lo pondrán fácil»

Varane lleva tanto tiempo que ahora uno de sus rivales fue compañero a su llegada. «Gonzalo Higuaín es un gran jugador, impide a los defensas concentrarse, siempre crea situaciones de peligro, es potente y sólo piensa en el gol. Es un peligro constante. Y como persona tengo buenos recuerdos de él. Siempre quería jugar y animar al vestuario, le gusta muco lo que hace y lo hace bien. Me dejó buen recuerdo», reconoció.

Varane sabe que la Juventus irá a por todas. «Será un partido difícil, viene un gran equipo, saben que en fútbol todo es posible y saldrán a atacar. Esperamos un partido exigente, el rival irá hasta el final. No vamos a ir al 0-0, no tenemos equipo para jugar así. Jugaremos nuestro fútbol, como siempre. Hay que ser muy competitivo».

El galo valoró la ausencia de Dybala por sanción. «Es un jugador importante para ellos, lo sabemos pero no estará, así que esperamos a jugadores que estarán al nivel de esta competición, de esta exigencia. Su plantilla es larga y completa, el que juegue estará al nivel. Esperamos un equipo ofensivo y que nos presionará, no lo pondrán fácil», dijo sobre el argentino antes de opinar sobre la estrella madridista: Cristiano Ronaldo. «Está claro que es importantísimo, su calidad de goleador es única, es normal que se note su ausencia. Pero tenemos jugadores con mucha calidad y que lo demuestran cada partido. La plantilla es competitiva, sabemos lo bueno que es Cristiano, lo que aporta, pero confiamos en todos».

«Buffon es una leyenda, un mito del fútbol, y no sé si seguirá. Es un honor jugar con jugadores de ese nivel»

No ocultó que en el vestuario madridista si que se comenta la opción de la tercera Champions seguida. «Sí lo pensamos y lo creemos, tenemos gran experiencia en esta competición. Pero hay que pensar en este partido, después ya veremos. Paso a paso. Veremos la evolución del equipo en el torneo, pero tenemos experiencia y calidad, ya lo hemos demostrado. Conocemos la dificultad de conseguir otra Champions, pero es un objetivo importante para nosotros».

Varane apenas tenía dos años cuando debutó Buffon y ahora podría asistir a su último duelo de Champions. «Es una leyenda, un mito del fútbol, y además una gran persona. No sé si será su despedida, yo le veo con mucha ilusión, ganas y ánimo. No sé si seguirá. Es un honor jugar con jugadores de ese nivel».