Semifinales | Ida Kroos advierte: «El Bayern está en mejor forma que el año pasado» Martes, 24 abril 2018

«El Bayern está en mejor forma que el año pasado. Entonces (en el cruce de cuartos de final), ellos tenían bajas, como la de Lewandowski, que no jugó la ida, hubo una prórroga en la vuelta y no les alcanzó el poderío físico. Este año están en muy buena forma y con Heynckes juegan mejor, más homogéneos como equipo, y hay un buen rollo en el equipo», advirtió este martes Toni Kroos, que destacó «el buen ambiente» que hay en el conjunto alemán con el veterano técnico germano.

«Heynckes está en forma y demuestra que todo funciona en conjunto. Un buen ambiente es muy importante para tener éxito. No se trata sólo de cuestiones tácticas, sino de mantener el equipo con buen rollo y eso es el secreto de que el Bayern esté tan fuerte. Antes había discrepancias con el entrenador (casos de Pep Guardiola y Carlo Ancelotti) y esa sensación no la tengo ahora. Se ve en el rendimiento», subrayó Kroos, que conoce desde hace años a la mayoría de jugadores del Bayern, con quienes ha compartido vestuario, también en la selección, e insiste en que «de forma física están más fuertes que el año pasado».

Kroos espera «a un equipo fuerte, difícil, y hambriento por llegar a la final». «Ganaron la liga bastante pronto, pero no han bajado el ritmo, y tengo una buena impresión de ellos», añadió el centrocampista del Real Madrid, para quien «las exigencias de Madrid y Bayern son parecidas, empezando una competición para ganarla». «La Champions es un incentivo especial. El Bayern también tiene ese hambre de ganar la Champions. Sos dos clubes comparables en tamaño», reconoció quien destacó que una de las diferencias está en el aspecto anímico de sus aficionados: «El español es quizás más apasionado por el fútbol que el alemán, tanto de forma positiva como negativa».

Después de que Jupp Heynckes declarase que un título de la Champions no se puede comprar, Toni Kroos apuntó: «Es verdad. Si se pudiera comprar no lo hubiéramos ganado (dos veces consecutivas), ya que no gastamos tanto». «Para un equipo como el Madrid la Champions es algo especial, tenemos jugadores para jugar al más alto nivel y esa experiencia ayuda. La experiencia es lo que nos ha llevado tan lejos», destacó quien recordó que «hace dos años el Real Madrid estaba en una situación parecida, ante la única oportunidad para ganar un título y se ganó». «tras el PSG y la Juventus, no llevamos el camino más sencillo este año pero espero que alcance», concluyó Kroos.