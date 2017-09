Liga de Campeones | Fase de grupos Sergio Ramos: «Fue una mano involuntaria» Sergio Ramos, durante una acción del partido de Dortmund. / EFE «Desde el primer minuto hemos demostrado autoridad y personalidad", destaca el capitán del Real Madrid COLPISA Martes, 26 septiembre 2017, 23:32

"La jugada ha sido bastante rápida, y sí que es verdad que me da el balón en la mano, pero Keylor la desvía y es involuntaria. Nos dieron una charla hace poco en las que nos dijeron que si era una mano involuntaria no era penalti. No creo que haya sido nada para pitar", insistió Sergio Ramos en alusión a la polémica acción durante los primeros minutos en el área del Real Madrid, antes de que Gareth Bale adelantase al equipo blanco.

El capitán del Real Madrid se mostró "contento" por los goles de Bale y Cristiano y por el reencuentro de ambos con el gol, pero quiso destacar "el trabajo colectivo, y sobre todo la línea defensiva".

"Hoy era una oportunidad única en un campo complicado y ante un equipo complicado, pero desde el primer minuto se ha demostrado autoridad y personalidad. Nosotros debemos estar al margen de todos e imponer nuestro fútbol", como hemos hecho, añadió quien tenía ganas de tomarse la revancha del mal inicio de temporada del Real Madrid en la Liga.

"Lo bonito que tiene el fútbol es que cada tres días hay un partido, para lo bueno y para lo malo, y tenímos ganar de reencontrarnos con un Real Madrid con mucha personalidad", subrayó Ramos.