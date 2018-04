Sorteo | Semifinales Rummenigge: «El Real Madrid es favorito» Karl-Heinz Rummenigge, presidente del Bayern. / Efe «Esperemos que Cristiano no tenga un gran día contra nosotros», deseó, por su parte, Jupp Heynckes, técnico del Bayern COLPISA/AFP Múnich Viernes, 13 abril 2018, 16:25

El presidente del Bayern de Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, calificó este viernes al Real Madrid de «favorito» de cara a la eliminatoria de semifinales de la 'Champions' que enfrentará a los bávaros con los madrileños. «Es un sorteo interesante que promete dos partidos apasionantes y que disfruto de antemano. Al enfrentarnos al ganador de las dos ediciones precedentes, ya sabemos quién es el favorito para este partido», afirmó.

Las reacciones no se hicieron esperar en el club bávaro. El internacional español Thiago Alcántara exclamó en la web del Bayern: ¡de nuevo el Madrid, increíble! «Es un sorteo difícil pero haremos todo para acceder a la final», explicó, por su parte, el francés Frank Ribéry.

El exjugador holandés del Real Madrid Arjen Robben calificó el choque como «una 'delicatessen' para los aficionados al fútbol», mientras que el goleador Thomas Müller recordó que el último enfrentamiento entre ambos en semifinales se saldó con victoria alemana, con Heynckes como entrenador, «un buen presagio» para Müller.

Por su parte, el técnico de los bávaros, Jupp Heynckes, manifestó su deseo de que el astro del Real Madrid Cristiano Ronaldo «no tenga un gran día». «Es un choque excepcional en el fútbol europeo. Nos enfrentaremos al vigente campeón, un equipo excelente con jugadores excepcionales, como Ronaldo (...). Es junto a Messi el mejor jugador del mundo», afirmó el veterano técnico alemán, que dejará el club bávaro al finalizar la temporada, y cuyo sustituto, Nico Kovac, fue anunciado este viernes.

«Hablé varias veces con Toni Kroos, quien me confirmó que Ronaldo es un jugador como Robben, que se entrena fuerte y hace todo por su club (...). Espero que no tenga un gran día contra nosotros», deseó el exentrenador del Real Madrid. «El equipo que gana es el más homogéneo, en el que los jugadores se escuchan, se comprenden y se respetan. Eso es muy importante. Por ejemplo, si ves al PSG o al Manchester City, no se puede comprar hoy en día una 'Champions', se necesita tiempo, paciencia», sentenció.

El director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic, afirmó «no tener miedo». «Es un rival temible. Fuimos eliminados por ellos el año pasado y queremos hacerlo mejor este año. De todas formas, si queremos jugar la final hay que ganar. Soy optimista, tenemos un gran respeto por ellos, pero no tenemos miedo», indicó Salihamidzic en la página de internet del club bávaro. 'Brazzo' Salihamidzic restó importancia a tener que disputar la vuelta en Madrid. «Vistos los cuartos de final, eso no tuvo realmente impacto, aunque siempre es más ventajoso jugar la vuelta en casa».

El exjugador bosnio se mostró confiado en las posibilidades de su equipo. «Confío en nuestros chicos. Además Jupp (Heynckes) conoce perfectamente al Real Madrid (al que dirigió en 1997-1998)», recordó. El Bayern recibirá al conjunto blanco el 25 de abril en el Allianz Arena, y la vuelta tendrá lugar en el Santiago Bernabéu el 1 de mayo.