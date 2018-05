Semifinales | Vuelta Marcelo: «Es mano, me da en la mano y creo que es penalti» El balón golpea con calridad en la mano de Marcelo. / Antena3 El lateral brasileño reconoce que el árbitro turco debió señalar penalti en la primera parte COLPISA Madrid Miércoles, 2 mayo 2018, 00:26

Marcelo fue uno de los protagonistas del partido por una clara mano en el área. De haberla visto el coelgiado turco Cüneyt Cakir la habría señalado, pero no fue así. Sin embargo, el lateral brasieño reconoció tras el aprtido que había sido mano. «Es mano, me da en la mano y creo que es penalti. Si digo que no me da estoy mintiendo pero el futbol es así. Yo no hablo de los árbitros pero está claro que a veces se equivoca a nuestro favor y otras veces en contra, pase lo que pase hay que jugar al fútbol».

Además, Marcelo quiso tener un recuerdo especial hacia Karim Benzema, autor de los dos goles en el partido de vuelta y uno de los jugadores más señalados por la grada. «Esta claro que tenía que llegar, Karim es un gran jugador y no le hace falta meter goles todos los días para demostrar lo que vale. Estábamos confiantes con él porque sabemos de su calidad y sabíamos que tarde o temprano iba a responder. Noches malas las tenemos todos».

Por último el brasileño quiso darle el valor que tiene haber conseguido meterse en tres finales seguidas de Champions: «Esto es algo muy difícil que no lo consigue mucha gente y tenemos que disfrutar. No empezamos del todo bien la temporada pero poco a poco estamos poniendo al Real Madrid donde se merece».