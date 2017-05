«Le doy una ligera ventaja al Real Madrid»

Pedja Mijatovic, exfutbolista del Real Madrid, da una "ligera ventaja" al equipo blanco en la final de Liga de Campeones del sábado contra la Juventus, en una entrevista con la AFP en la que recuerda su gol que dio el título europeo al conjunto de Chamartín en 1998 frente al equipo italiano (1-0).

¿Hay diferencias entre el Real Madrid del 1998 y el actual?

Tanto nosotros aquel año como el Real Madrid actual tienen una buena plantilla (...) Creo que el Madrid, con todos mis respetos, tiene un poquito mejor plantilla que la Juventus y por esta razón les doy una ligera ventaja. No puedo decir que somos favoritos, pero una ventaja ligera en este partido, sí. Primero, porque creo que tiene mejor plantilla, más completa, y segunda razón, la estadística: el Madrid ha llegado cinco veces a la final en este nuevo formato de la Liga de Campeones y ha ganado cinco veces. La 'Juve', si no me equivoco ha llegado ocho veces y ha perdido seis.

¿Cómo ve a esta Juventus respecto a la de 1998?

La veo igual, incluso si me apuras un poquito en cuanto a los nombres futbolísticos yo creo que aquella 'Juve' era un equipazo. Zidane, Del Piero, Torricelli, Inzaghi..., muchísimos jugadores que han marcado una época en el fútbol moderno, pero esta 'Juve' también merece todo el respeto, empezando por Buffon y terminando Higuaín y Dybala. Es un equipo competitivo pero como es una final y en un terreno neutro, yo creo que al Madrid se le dan un poquito mejor las finales.

¿Pueden llegar menos motivados los jugadores por estar en tres finales en cuatro años?

No. Creo que los jugadores del Real Madrid saben perfectamente bien qué importancia tiene esta Champions (...) Primero, si consiguen ganar van a ser el único equipo que consigue ganar la Champions dos veces consecutivas en este formato moderno, y luego también se juegan un doblete histórico, el Real Madrid, si no equivoco, en 57 o 58 años no ha ganado la Liga española y la Champions el mismo año.

Veinte años después se sigue recordando la séptima Copa de Europa, ¿qué supuso aquel gol y título?

Aquel gol, aquel partido fue el momento más dulce de mi carrera como futbolista profesional (...) habían pasado muchísimos años sin haber conseguido ganar la Champions, 32 años, así que teníamos mucha presión. Pero supimos aguantar, supimos hacer un buen grupo y eso resultó en ganar el partido y yo evidentemente, muy afortunado de haber marcado el único gol.

Mijatovic marca el tanto que le dio la 'séptima' al Real Madrid. / Paul Hanna (Reuters)

¿Hablaban mucho entre los jugadores de la final?

Hablábamos mucho y estábamos muy presionados, porque aquel año en el campeonato nacional hicimos el ridículo, acabamos el campeonato cuartos, que para el Real Madrid siempre es un fracaso, y luego en la competición de Champions (...) el equipo se transformaba de una manera increíble, ganando y ofreciendo un buen juego. Aquel año fuimos una especie de 'Dr. Jeckyll y Mr. Hyde'.

¿Por qué cree que el Real Madrid apuesta siempre tan fuerte por la Champions?

El Real Madrid es un equipo ganador por naturaleza, es el club que más veces ha ganado la Champions, que más veces ha ganado la Liga, el club que quizá ahora mismo es el más importante en cuanto al fútbol, así que estás obligado de alguna manera a tener esta mentalidad ganadora.

¿Recuerda alguna anécdota de la final de 1998?

Después de ganar la Champions, como nadie había pensado en el detalle importante de llevar una botella de champán, lo tomamos prestado de ellos, porque ellos sí que habían llevado varias botellas de champán porque se sentían fuertes.

¿Cómo recuerda jugar contra Zidane?

Aquel año era el mejor jugador de la 'Juve' (...) me acuerdo muy bien que hizo un gran partido, pero menos mal que nuestros defensas supieron marcarlo bien y no hizo nada importante.

¿Esta final puede acercar el Balón de Oro a Cristiano Ronaldo?

Es uno de los serios aspirantes sobre todo si el Real Madrid consigue ganar la Champions. Llegó aquí hace ocho años y está rindiendo de una manera increíble. Ni los más optimistas imaginaban que iba a batir todos los récords del Real Madrid en cuanto a los goles, en cuanto asistencias, en cuanto a remates. Es una institución dentro de otra institución que es el Real Madrid.

¿Un pronóstico para la final?

2-0 para el Real Madrid.