Higuaín: «Es un partido especial para mí»

Gonzalo Higuaín, delantero argentino de la Juventus de Turín, ha señalado que la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid del próximo 3 de junio en Cardiff será "especial", tras sus siete años en el club madrileño, aunque ha destacado que lo dará "todo" para levantar el trofeo.

"Es un partido especial para mí, he estado siete años en Madrid. Son cosas del fútbol y el fútbol a veces te hace vivir sensaciones raras, pero lo daré todo para que la Juventus gane", ha afirmado en declaraciones difundidas por el club turinés durante el 'Media Day' de la UEFA ante la final continental.

El argentino ha considerado, además, que su equipo es merecedor de la Liga de Campeones. "Será un partido duro. Ellos son fuertes, con un gran entrenador, pero nosotros nos hemos ganado el respeto de todo el mundo. Hicimos una gran Liga de Campeones y merecemos el título más que nadie", ha manifestado.

Preguntado sobre cómo piensa que sus excompañeros del Real Madrid están viviendo los días previos a la final, el 'Pipita' ha recordado que se trata de un equipo acostumbrado a competir para grandes trofeos. "Es un equipo acostumbrado a estos partidos, es la segunda final consecutiva y la tercera en los últimos cuatro años. Estarán ilusionados", ha afirmado.

Pjanic: "El Madrid tiene puntos débiles"

Por su parte, el centrocampista bosnio Miralem Pjanic ha considerado que su equipo tiene el nivel necesario "para hacerle daño al Real Madrid". Pjanic, que jugará la primera final europea de su carrera, ha aventurado que el partido del Millennium Stadium se decidirá por "pequeños detalles" y ha destacado que el Madrid "tiene puntos débiles", en una entrevista difundida por la web oficial de la UEFA.

"Nos concentraremos en nosotros mismos y queremos traer el trofeo a casa. Ellos tienen puntos débiles, igual que cualquier equipo. Somos lo suficientemente buenos para hacerle daño al Real Madrid y lo intentaremos", ha asegurado. "Tenemos que jugar con calma y mantenernos en el partido. Tenemos mucha calidad, igual que ellos. Será un partido muy disputado. Los pequeños detalles decidirán", ha agregado.

El internacional bosnio ha reconocido el valor del Real Madrid y el hecho de que se trate de un club acostumbrado a jugar grandes partidos. "Cuando se llega a un final siempre va a ser una gran batalla contra un gran rival. Es el vigente campeón. Ganó el año pasado, por lo que nos enfrentamos a un muy buen equipo que está acostumbrado a jugar este tipo de partidos, estas competiciones y estas finales", ha dicho.

Sin embargo, Pjanic tiene claro que la Juventus ha llegado a la madurez necesaria para levantar una Copa de Europa que le falta desde hace 21 años. "Me he venido a un club que está acostumbrado a ganar y siempre quiere conseguir más. Me presentaron un proyecto que sería fascinante para cualquier futbolista. Cada mes que pasa me siento mejor, sobre todo tras ganar tantos trofeos", ha afirmado. "Ya hemos conseguido dos y espero poder conseguir el tercer título. Es un difícil siguiente paso, pero el equipo cree que lo puede conseguir. Creemos en nosotros", ha añadido.

Por lo que atañe a la relación que se creó en el vestuario de los turineses, el exjugador del Roma y del Lyon ha explicado que toda la plantilla está determinada en trabajar para un único objetivo y ha mostrado su deseo de que el esfuerzo tenga premio con el triplete. "El equipo está muy bien junto. Estamos consiguiendo grandes resultados y por ahora está siendo una gran temporada. Queremos que sea la temporada perfecta ganando la Liga de Campeones", ha dicho. Pjanic ha subrayado que "no se llega a ningún lado sin el trabajo" y se ha mostrado convencido de que mereció la pena darlo todo hasta este momento considerado que su equipo está a "un paso de ganar el triplete".

"Necesitamos más del 100%"

El defensa Giorgio Chiellini ha dicho que su equipo necesitará hacer "lo ordinario y lo extraordinario" para ganar el título. Chiellini ha subrayado que la Juventus llega con la mentalidad correcta a la final de Cardiff y que la experiencia adquirida en la final de 2015 perdida contra el Barcelona le ayudará, en una rueda de prensa organizada en el centro técnico de Vinovo (Turín, norte de Italia).

"En estos días estudiaremos al Madrid, sabemos sus características, pero cuando te mides con ellos tienes que analizar todo. Es impensable que no concedamos ocasiones al Madrid. Trataremos de conceder poco y luego habrá que hacer algo importante", ha declarado. "Necesitamos el 100 por ciento de nosotros y quizás un poco más. Para ganar necesitaremos lo ordinario y lo extraordinario", ha agregado.

El internacional italiano ha insistido mucho en el hecho de que el Juventus creció a nivel mental tras perder la final de Berlín contra el Barcelona. "Llegamos bien. La experiencia de hace dos años nos ayudará a llegar mejor, sobre todo desde el punto de vista de la gestión de la tensión. (...) Hace dos años estábamos demasiado nerviosos, sobre todo en la primera mitad", ha afirmado. "Me he acostumbrado a interiorizar las derrotas como una experiencia positiva. Se queda la huella, pero es una huella positiva", ha agregado.

Chiellini ha asegurado que el Real Madrid está más habituado que el Juventus a jugar partidos de esta importancia y ha recordado que es un equipo capaz de marcar en cualquier momento. "El Madrid es un equipo que parece que juega poco, pero en cuanto piensas que puedes ganar te castiga. Seguí los partidos contra el Nápoles y el Bayern Múnich. Siempre parece que te permiten ganar pero luego tienen a jugadores extraordinarios en toda las zonas del campo", ha explicado.

El italiano ha seguido con atención la temporada del equipo del técnico francés Zinedine Zidane y opina que el español Francisco Alarcón 'Isco' ha sido determinante para los últimos triunfos. "Isco es el que marcó la diferencia en ese equipo, además de los goles de Ronaldo", ha dicho. Preguntado sobre cómo cambia el Madrid con Isco de titular o con el galés Gareth Bale, Chiellini ha señalado que "son dos campeones" y que "hay pequeñas diferencias" sobre las que la defensa de los turineses se preparará.

Sin embargo, el zaguero ha recordado que la final de Cardiff no se puede limitar al choque entre los delanteros 'blancos' y la defensa de la Juventus, subrayando que todos necesitarán dar el máximo. "La fase defensiva de este equipo la hacemos todos. Lo importante es el sacrificio, esto ha sido el secreto. Todos ayudaron, empezando por los delanteros. La defensa es sólida y tendremos que demostrarlo el sábado contra grandes delanteros", ha dicho.

Chiellini ha hablado de muchos factores que permitieron a su equipo llegar hasta la final en la Liga de Campeones y ha afirmado que el grupo de jugadores sudamericanos tuvo un rol de gran importancia para gestionar la presión. "El grupo sudamericano es una parte importante, porque traen alegría y despreocupación. Es algo que sirve en estos momentos. Los italianos somos más serios y la manera de ser de los sudamericanos es importante en un grupo", ha explicado.