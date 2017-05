Keylor y Oblak, sensaciones encontradas

Keylor Navas y Jan Oblak no quieren ser protagonistas del derbi de Champions. Las porterías de Real Madrid y Atlético llegan al partido de ida de las semifinales de la máxima competición instaladas en dinámicas contrapuestas. Mientras el costarricense no termina de apagar las dudas de su afición -a pesar de que fue el mejor en el clásico ante el Barcelona-, el esloveno es una de las piezas clave para que los rojiblancos vuelvan a estar en una semifinal de Champions.

El guardameta del Real Madrid pasa por su peor momento desde que llegó al equipo blanco. Sus actuaciones han dejado muchas dudas entre los aficionados, pero no en su entrenador, que ha dejado claro en varias ocasiones que es su portero. El costarricense ha alternado paradas brillantes con algún error de bulto en una campaña en la que está recibiendo muchos goles en las tres competiciones que ha disputado. En la Liga ha encajado 29 goles en 24 partidos (uno cada 74 minutos), mientras que en la Champions ha encajado la friolera de 14 tantos en nueve encuentros (uno cada 60 minutos). Además, uno de sus debes esta campaña es que apenas en cinco partidos ha dejado su portería a cero: cuatro en Liga y uno en el Mundial de clubes.

Keylor Navas 35 partidos con 45 goles en contra en 3.210 minutos 24 en Liga (2.160 minutos) y 29 goles encajados 9 en Champions (840 minutos) con 14 goles recibidos 2 en Mundial de clubes (210 minutos) con 2 goles encajados Ante el Atlético ha jugado 7 partidos (1 victoria, 4 empates y 2 derrotas). Ha recibido 8 goles En el Bernabéu ha disputado 3 partidos ante el Atlético (2 empates y 1 derrota). Ha recibido 4 goles 5 partidos este año sin encajar gol (4 en Liga y 1 en Mundial de clubes) Jan Oblak 36 partidos con 22 goles en contra en 3.191 minutos 27 en Liga (2.381 minutos) y 19 goles encajados 9 en Champions (810 minutos) con 3 goles recibidos Ante el Madrid ha jugado 8 partidos (2 victorias, 5 empates y 1 derrota). Ha recibido 8 goles En el Bernabéu ha disputado 4 partidos (1 victoria, 2 empates y 1 derrota). Ha recibido 4 goles 20 partidos este año sin encajar gol (14 en Liga y 6 en Champions)

Además, en sus duelos directos con el Atlético, Keylor Navas no sabe lo que es conseguir la victoria en el Santiago Bernabéu. Se ha enfrentado en siete ocasiones a los de Simeone y sólo ha logrado una victoria (sin contar la final de Milán, que fue por penaltis), el 0-3 en el partido liguero de esta temporada del Vicente Calderón, frente a cuatro empates y dos derrotas (en los que ha recibido ocho goles). El costarricense tiene, eso sí, una espina clavada en el coliseo blanco, donde todavía no sabe lo que es ganar al vecino de la capital (dos empates y una derrota en los que ha recibido cuatro goles). Navas, que el año pasado era indiscutible, ha vuelto a estar en la rampa da salida del club con los constantes rumores sobre la llegada de un portero a final de temporada. Además, las actuaciones de Kiko Casilla, sobre todo en el Bernabéu, no han ayudado a que cada vez que está Navas en la portería del Bernabéu deje de haber un ruido de fondo en la grada.

Muy distinta está siendo la temporada de Jan Oblak en el Atlético. El guardameta esloveno sigue manteniéndose como uno de los pilares de la columna del Atlético de Simeone gracias a sus grandes actuaciones y a que se trata de uno de esos porteros que da puntos. Muchos puntos. En su última visita al Bernabéu, en el derbi liguero, mantuvo a su equipo con varias paradas de lujo antes de que Antoine Griezmann hiciera el empate. A pesar de la lesión en el hombro que le ha tenido apartado de la competición varios meses, el portero rojiblanco acumula esta campaña 20 partidos sin encajar gol -14 en Liga y seis en Champions-. La seguridad del esloveno aumenta su dimensión desde una perspectiva global, ya que esta temporada ha recibido 22 goles en 36 partidos. En la Liga, donde si juega los partidos que restan y mantiene su media ganará el Trofeo Zamora, sólo ha recibido 19 goles en 27 partidos (un tanto cada 125 minutos), mientras que en la Champions únicamente ha recibido tres en nueve encuentros, lo que significa que sólo le meten un gol cada 270 minutos. Precisamente, en la máxima competición europea es donde ha firmado sus mejores actuaciones, como ante el Bayer Leverkusen, cuando hizo un 'hat-trick' de paradas en apenas unos segundos.

En sus duelos con el Real Madrid, el portero atlético tiene unos números buenos. El esloveno sólo ha recibido tres goles en la Champions y frente al Real Madrid sólo ha encajado dos derrotas, por dos victorias y cinco empates. Frente a los Cristiano, Benzema y compañía ha recibido ocho goles en nueve partidos y en el Bernabéu sólo ha tenido que recoger el balón de su portería en cuatro ocasiones en los cuatro partidos que ha jugado en el feudo blanco (una victoria, dos empates y una derrota).