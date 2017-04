El Bernabéu se rinde a Xabi Alonso y… sobre todo a Cristiano

Xabi Alonso es bienvenido en su casa. Tres años después de su marcha del club por la puerta de atrás, en el último suspiro del mercado y dejando un agujero prácticamente insustituible en el centro del campo del Real Madrid, la herida está cerrada. Los blancos gozan de nuevo de una salud extraordinaria y la afición del Santiago Bernabéu, que tan poco comprendió su marcha, aprovechó el partido frente al Bayern para rendir homenaje a uno de los grandes héroes de la décima.

Lo hizo por partida doble. La primera en la presentación de ambos equipos. Ahí la megafonía no dejó apenas tiempo entre el nombre de Xabi Alonso y el de Jerome Boateng, por si acaso, pero si el suficiente para ver que el madridismo no guarda rencor por su marcha. Le demostró con una pequeña ovación que no se olvidan de él. Aquello fue prácticamente nada al lado de lo que se vivió cuando abandonó el terreno de juego en el minuto 75. El propio futbolista se despidió con aplausos para toda la afición y esta le correspondió, un cierre perfecto en su último año como profesional, la espina que le faltaba.

El Santiago Bernabéu aprovechó también para ovacionar a Carlo Ancelotti. En mitad de una atmósfera prebélica entre dos de los mejores equipos de Europa, el italiano fue recibido con un aplauso unísono. El encargado de devolver a los blancos al primer escalafón europeo tras doce años en el exilio dejo poso gracias a su elegancia, saber estar y, sobre todo, gracias a la décima. La afición del Real Madrid no olvida.

Pasado el improvisado homenaje, comenzó la tormenta. El Santiago Bernabéu se engalanó para uno de los partidos más importantes en el viejo continente. El mosaico en el fondo donde se ubica la grada de animación era la antesala de lo que se venía encima. La afición blanca sufrió de lo lindo. El Bayern instaló con su dominio el nerviosismo en todos y cada uno de los asistentes al estadio. Gritos, uñas mordidas, desesperación y apoyo, mucho apoyo. El conjunto de Zidane contó con el jugador número 12, sobre todo a raíz del gol de Lewandowski al poco de iniciarse la segunda mitad. El Bernabéu se volcó y creyó como siempre, Cristiano dio motivos con el empate y llegó entonces el jarro de agua fría. El gol de Ramos en propia portería fusiló al feudo madridista que se quedó estupefacto, en silencio.

Los aficionados del Bayern igualaron también su particular eliminatoria. Ya se habían hecho notar en el descanso cuando tuvieron que intervenir los antidisturbios y más aún lo hicieron en la segunda mitad. Igualaron los decibelios de la afición madridista y llevaron en volandas al Bayern a la prórroga. Allí Cristiano Ronaldo fue el encargado de cambiar el guión. El Bernabéu estaba desangelado y él lo recuperó para la causa firmando el segundo tanto. Marcelo y Asensio aprovecharon la ola levantada por el portugués para cerrar la goleada. El Bernabéu terminó cantando "somos los reyes de Europa". Noches como esta son argumentos de peso.