Sergio Ramos convoca al madridismo

"Mañana tu corazón es nuestro corazón", ese es el lema elegido por Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, para hacer un llamamiento a los aficionados del club blanco de cara al crucial choque de Champions este martes frente al Bayern de Munich. El central de Camas lanzó un mensaje a través de las redes sociales pidiendo que el apoyo comience desde las 19:00 en la Plaza Sagrados Corazones bajo el hashtag #QuedadaBlanca.

¡Mañana tu corazón es nuestro corazón! / Tomorrow your heart is our heart ??