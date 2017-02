Adrien Rabiot, el último stopper

Era una de las eliminatorias que más expectación había generado y lo cierto es que no defraudó, aunque desde mi punto de vista hubo un componente de sorpresa muy elevado. El Paris Saint Germain se merendó al Barcelona con una exhibición inconmensurable. Pocas veces se ha visto al equipo culé tan superado, absorto, ojiplático, impotente ante la avalancha que estaba recibiendo, sin capacidad de alterar el guion provocado por ese mago de los banquillos llamado Unai Emery. Pero si hubo un jugador que me sorprendió sobremanera fue Adrien Rabiot (Saint-Maurice, 1995). De hecho, estoy en condiciones de afirmar que en los ocho encuentros de la ida de octavos de la Champions no ha habido un jugador que me haya cautivado más.

Rabiot constituye un monumento al mediocentro de contención. No solo es ancla en defensa y vela en despliegue. No solo es el amigo invisible de todos sus compañeros, el cuarto defensa para cortar, la sombra para cubrir, el área de descanso que permite un respiro a la cordada. Es la pared de la vieja escuela que te devuelve los balones con el toque preciso. Es la segadora, el cortacésped, la máquina quitanieves, el coche escoba del pelotón parisino. Todo en uno.

Ante el cuadro culé tuvo el hándicap de ser amonestado en el minuto tres, lo que le obligó a afinar sus intervenciones con el bisturí de un cirujano. Pero no importó. En noventa minutos de un festival que marcará un antes y un después en su carrera, tuvo tiempo de hacerle un caño a Messi, bloquear a Busquets, anular a Iniesta y perseguir a Neymar como si fuera el correcaminos.

Con solo 21 años y una estatura considerable (1,91m), este zurdo cerrado, experto en la anticipación y con un buen desplazamiento en largo, está llamado a ser seducido por otros grandes del fútbol europeo. A algunos les recuerda a Fernando Redondo, uno de los mediocentros más elegantes que hayamos visto nunca.

Los golpes de la vida

Pero no todo ha sido un camino de rosas en su día a día. De hecho, desde hace unos años debe afrontar con la máxima entereza posible una grave enfermedad de su padre. Denominada 'Síndrome de Cautiverio', se trata de una enfermedad en la que el paciente está despierto y es consciente de todo lo que ocurre a su alrededor, pero no puede moverse ni comunicarse, como consecuencia de una parálisis total de los músculos voluntarios del cuerpo. Así, con su padre postrado en la cama de un hospital, el joven jugador es más consciente que nunca de que quería ser futbolista para poder cuidar de su familia y de su progenitor. Desde ese momento, todos sus esfuerzos se han centrado en tratar de llegar a ser un jugador de primer nivel para que a su padre y a su familia no le faltara de nada.