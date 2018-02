Fútbol El Gobierno cierra la puerta a Villar El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete. / Efe El presidente destituido no podrá presentarse a las elecciones que se celebrarán el 9 de abril, según garantiza Lete, «porque lo dicen los propios Estatutos de la FEF» AMADOR GÓMEZ Madrid Jueves, 22 febrero 2018, 14:12

Ángel María Villar no se podrá presentar a las elecciones a la Federación Española de Fútbol (FEF) que se celebrarán el 9 de abril, según garantizó este jueves el Gobierno, a través del secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, que recordó que «los propios Estatutos del organismo dicen que cuando un presidente cesa de su cargo no podrá ser candidato». «Entiendo que legalmente Villar no se puede presentar a la reelección», añadió el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), quien recalcó que «se harán elecciones con un respeto escrupuloso a la legalidad española», por lo que al presidente que fue destituido por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) el pasado 22 de diciembre no se le permitirá regresar al sillón que ocupó durante 29 años.

«Será el fútbol español el que decidirá quién es el mejor candidato para presidirlo», subrayó Lete durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, en el que estuvieron presentes Juan Luis Larrea, extesorero y actual presidente de la junta gestora de la FEF, y Luis Rubiales, expresidente del sindicato de futbolistas y miembro de la comisión directiva del CSD, los dos únicos dirigentes que hasta el momento han asegurado que se presentarán a las elecciones para suceder a Villar. «El Gobierno no tiene candidatos», respondió Lete cuando se le preguntó sus preferencias para dirigir el fútbol español, sacudido por la trama de corrupción que desembocó en la ‘operación Soule’ llevada a cabo por la Guardia Civil y que llevó a la cárcel a Villar, su hijo Gorka y el vicepresidente económico Juan Padrón.

Lete también consideró necesario "que haya coordinación y colaboración" para hacer frente a los amaños en competiciones deportivas y recordó la existencia de una plataforma "online" para recopilar información y "poder detectar casos". "Hace falta coordinación y colaboración y para eso estamos trabajando. En el plano doméstico en la creación de una plataforma online con todas las partes, en la que están LaLiga y la Federación de Fútbol, que me acaba de plantear, a través de Juan Luis Larrea, que nos sentemos para hablar de este problema y para tener información necesaria para detectar estos casos", señaló tras el escándalo que ha sacudido el fútbol aficionado y que por el momento ha provocado el ingreso en prisión de los exjugadores Jonan García (que militó en el Athletic) e Iván Moreno, que jugó en el Murcia y el Racing, entre otros equipos.