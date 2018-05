Fútbol Larrea: «Unas veces se gana y otras se aprende. Ahora vuelvo a casa» Juan Luis Larrea, en San Sebastián. / Michelena Anuncia que presidirá la Federación Guipuzcoana de Fútbol en un año especial, el de su centenario EFE Viernes, 18 mayo 2018, 18:08

El donostiarra Juan Luis Larrea, que el jueves perdió las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) frente a Luis Rubiales, ha agradecido a «los amigos de fútbol por tanto» y ha añadido que «unas veces se gana y otras se aprende».

«He dedicado tiempo y esfuerzo pretendiendo hacerlo lo mejor que he sabido, con la intención de no perjudicar a nadie. No estoy en el fútbol pata ganarme enemistades, sino para todo lo contrario, espero haberlo conseguido. Unas veces se gana y otras se aprende«, ha declarado en un comunicado.

«Esto no hubiera sido posible sin la inestimable ayuda de mis colaboradores más cercanos en la RFEF y de la Junta Directiva, así como del resto de personal que en momentos difíciles se han volcado esmerándose aún más si cabe en su labor cotidiana. Eternamente en deuda con ellos. Me consuela pensar que el fútbol se queda en buenas manos«, ha escrito.

Luis Rubiales se impuso en la votación con 80 votos de los 137 emitidos frente a los 56 de Larrea y este le ha «deseado lo mejor» y espera que «ejerza con pasión, honradez y compromiso» ya que sus «éxitos también serán los nuestros».

«No estoy en el fútbol pata ganarme enemistades, sino para todo lo contrario, espero haberlo conseguido», ha insistido el donostiarra.

El caso de Villar

Además, Larrea se ha mostrado tajante sobre Ángel María Villar, detenido en julio pasado apenas dos meses después de ser elegido para su octavo mandato dentro del marco de la 'operación Soule': «Di un paso al frente en un momento muy complicado por responsabilidad, primero con la casa, la RFEF en la que llevaba casi treinta años como tesorero y también como apoyo a quien me nombró en su día y a quien defenderé su presunción de inocencia hasta su resolución definitiva, solo por esto ya ha merecido la pena este sacrificio».

Para finalizar, Larrea ha hablado de su futuro: «Vuelvo a casa para presidir la Federación Guipuzcoana de Fútbol en un año especial, el de su centenario. Tengo mucha ilusión de colaborar en las celebraciones y los agradecimientos a todas esas personas anónimas que tanto han hecho dedicando su tiempo, privándose de dedicarlo a sus familias y aportándolo a esta federación pequeña en extensión pero muy activa en el trabajo con la cantera. Qué grande es ser pequeño«. »Es el momento de volver con la satisfacción del deber cumplido«, ha concluido.