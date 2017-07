Fútbol Larrea: «A mí Villar no me ha defraudado, sinceramente» Juan Luis Larrea, nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, durante su intervención en la asamblea. Tras él, el presidente de la Real Sociedad Jokin Aperribay. / EFE El presidente de la Federación Guipuzcoana, sustituto de Villar en la Española, asegura que seguirá en el cargo, al menos, hasta septiembre DV Miércoles, 26 julio 2017, 15:30

El presidente de la Federación Guipuzcoana de Fútbol, Juan Luis Larrea, actual dirigente de la Española en sustitución de Ángel Villar -encarcelado la semana pasada por la operación 'Soule' y suspendido por el Consejo Superior de Deportes- aseguró tras la Asamblea General que a él Villar no le ha defraudado.

"En la Asamblea no hemos hecho alusión a Ángel (Villar), porque quiero que sea la Justicia la que decida. Yo he tenido una excelente relación con él y espero seguir teniéndola. A mí no me ha defraudado, sinceramente", aseguró Larrea tras la Asamblea, que presidió y en la que dio el discurso inaugural.

En él afirmó que el fútbol español está formado por gente "extraordinariamente honesta", dijo que no cabe duda de la "legitimidad" de la Asamblea y alertó contra los "linchamientos prematuros, juicios sumarísimos ocasionales y ventajistas".

Preguntado por esas palabras, Larrea apuntó que se están escribiendo "ríos de tinta" y cosas que "igual salen de lugar" y también contestó a las declaraciones del presidente de LaLiga Javier Tebas, que llamaba tras el sorteo del calendario del viernes pasado a acabar con el "Villarismo".

"Él sabrá por qué dice eso. Yo soy amigo de Ángel, si le denominan 'Villarismo', yo os diré que llevo media vida trabajando por el fútbol lo mejor que sé hacer, aquí, allí y en todos los sitios. No voy a decir nunca que no soy amigo de Villar", añadió.

No se han planteado nuevas elecciones

Respecto a la posibilidad de que se convoquen nuevas elecciones, el presidente de la RFEF dijo que ese asunto no se ha planteado, ya que están centrados en aprobar las cuentas en la Asamblea convocada para ello el 31 de julio.

"Será la Junta Directiva la que decida lo que hay que hacer, pero no lo descarto, creo que esto (su presidencia) es una provisionalidad, es aplicar el artículo 34.7 (del Estatuto de la RFEF). Me ha tocado a mí, cruzo los dedos y adelante", comentó Larrea, que afirmó que al menos será presidente hasta septiembre.

"En principio estaré este mes entrante como presidente porque es inhábil y a partir de ahí celebraremos una Junta Directiva y tomaremos decisiones", indicó Larrea, que confirmó que no tiene que haber "ninguna comisión gestora".

Respecto a la Asamblea General convocada para el 31 de julio para aprobar las cuentas, Larrea explicó que han retrasado este aspecto, que estaba en el orden del día de la asamblea de hoy, para "quitar todas las salvedades" que pudieran tener las cuentas.

"No hay ningún problema, pero hemos hecho unas correcciones por cambios de criterios contables. Entendíamos que presentar unas cuentas precipitadamente, nos ha parecido oportuno trabajar unos días más con los auditores y presentar unas cuentas que no tengan ninguna mancha y se aprueben debidamente", dijo.

«Confío en mi inocencia»

Preguntado sobre si tiene algún temor respecto al procedimiento judicial del caso 'Soule' que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, dijo que no tiene "temor ninguno", aunque reconoció que "por los demás no puede hablar.

Larrea también dijo que no se siente preocupado "en absoluto" por si le llaman a declarar.

Cuestionado por la inocencia de Villar, declaró: "Yo confío en mi inocencia, será la justicia la que decida lo que pasa con los demás".