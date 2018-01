Fútbol Laporte ya es jugador del Manchester City 00:38 El Athletic anuncia que el club inglés ha pagado la cláusula de rescisión del futbolista francés JUANMA MALLO Lunes, 29 enero 2018, 18:44

Aymeric Laporte (Agen, 23 años) ya es historia del Athletic El futbolista francés ya es jugador del Manchester City, de Pep Guardiola. El club de Ibaigane ha anunciado este lunes que el conjunto inglés ha abonado la rescisión del contrato del central galo, 65 millones de euros, y, por tanto, deja de pertenecer a la disciplina rojiblanca. Como estaba previsto, los 'citizens' han contratado a un futbolista que ya intentaron fichar en junio de 2016, pero se encontraron con una negativa de última hora.

Hace poco más de una semana se activó en la zona noble del City la 'operación Laporte'. Guardiola indicó a Txiki Begiristain y Ferran Soriano que quería al francés. No veía a su zaga con la capacidad suficiente para afrontar con garantías las cuatro competiciones en las que está inmerso el líder de la Premier. Señaló al francés, y el martes el asunto se precipitó. De hecho, esa noche, El Diario Vasco adelantó en su página web que el central se marchaba, y que había llegado a un acuerdo que rondaba los siete millones de euros por temporada. El miércoles, llegaron a Bilbao unos abogados ingleses para concretar los términos del contrato, y que no sería hasta este lunes cuando se terminara la operación, después de que ayer pasara el reconocimiento médico el futbolista. Y hoy se ha producido el pago de la cláusula. Laporte quería despedirse con una rueda de prensa del club con el que debutó en 2012, pero el equipo inglés ha preferido que sus primeras palabras como 'citizen' sean en Manchester.

Estuvo en la convoctoria contra el Eibar

el Athletic asumió que era imposible competir con la propuesta que realizaba a Laporte. Interiorizó Urrutia que su futbolista se iba, que no había nada que hacer. Aún así, el jueves, José Ángel Ziganda le metió en la convocatoria para el partido del viernes contra el Eibar. Pero no tuvo más remedio que desconvocarle el viernes por la mañana, dejarle fuera de la citación, porque, explicó el técnico, no le había visto en las mejores condiciones para saltar al campo. Eso sí, 'Cuco', que ha vuelto a ejercer de portavoz de club en esta situación, como le ocurrió casi siempre con Kepa, o le sucedía a Valverde en el pasado, desligó esa maniobra del interés del City. Dijo, incluso, que no había hablado de ese tema con el futbolista. Pero lo cierto es que le dejó fuera.

Y el sábado realizó su último entrenamiento con el Athletic. Trotó, junto a Unai Núñez, y se despidió de sus compañeros, que le entregaron sendas camisetas firmadas. Recuerdos gratos. Como las despedidas que los aficionados le han tributado en las redes sociales. Él las ha agradecido, en Twitter, pulsando me gusta. Su forma de decir adiós, aunque muchos hinchas le indican que prefieren que sea hasta luego. De momento, Laporte ya es historia del Athletic.

Despedida

En su mensaje de despedida a la afición del Athletic, Laporte ha dejado la puerta abierta a un posible regreso a Bilbao en un futuro:

«A TODA LA FAMILIA ATHLETICZALE

Muchísimo en muy pocas líneas...

Quiero agradeceros todo lo que me habéis dado. Llegué siendo un adolescente y aquí me he formado como persona y como futbolista. Mi salida, ante un nuevo reto en mi carrera profesional, no quiero que sea un adiós, sino un hasta pronto. Aquí dejo un Club único, diferente y que jamás olvidaré.

Por todo ello, ESKERRIK ASKO»