Juan Luis Larrea: «Queremos traer a Gipuzkoa lo mejor del fútbol europeo y mundial»

Juan Luis Larrea (San Sebastián, 1953) ha sido el presidente de la Federación Guipuzcoana de Fútbol durante veintiún años. Ahora, aunque fuera del cargo porque se presenta como candidato a la presidencia de la Federación Española en las elecciones del 17 de mayo, participa en la comisión que organiza los actos del centenario.

- La Federación Guipuzcoana cumple mañana un siglo. ¿Está satisfecho con el programa diseñado a lo largo del año para conmemorar la efeméride?

- Tenemos mucha ilusión en esta fecha y en este año y estamos haciendo cosas bonitas. Hay unos actos concretos y otros que vienen de Madrid reforzados por la Federación Española de Fútbol (RFEF).

- ¿El plato fuerte será el amistoso de pretemporada entre el Eibar y la Real en Ipurua?

- Para nosotros es un orgullo y una suerte tener a dos equipos en Primera División. Es un acto muy bonito porque será el primer partido de pretemporada que disputen y siempre hay mucha expectación en torno a ellos. Anoeta estará en obras para bien e Ipurua resulta más fácil de llenar. Es un acto importante y a favor del fútbol guipuzcoano que se organiza para las dos aficiones.

- El programa abarca todas las modalidades y categorías bajo el paraguas de la FGF...

-Así es. El fútbol playa, por ejemplo, está cogiendo un auge importante. Euskadi ha sido tercera en los tres últimos campeonatos autonómicos sin tener el respaldo de una competición regular. La base de la selección es completamente guipuzcoana porque solo hay un jugador que no procede de nuestro territorio, un alavés.

- ¿Se guardan alguna sorpresa?

- Sí, en el cierre. Celebraremos una cena, pero que no será una al uso. Queremos que resulte más importante. Que tenga estrellas Michelín y otros atractivos para atraer a la gente.

- ¿Está participando en la organización o le absorben otras cuestiones ahora mismo?

- Un poco de todo. Hay una comisión que se está encargando de todo. Pero estoy permanentemente informado y me incorporo a ella cuando puedo para ayudar y aportar mis ideas. En cualquier caso, están haciendo un gran trabajo.

- ¿Cómo marcha la campaña electoral para la RFEF?

- Estoy ilusionado, muy ilusionado, más que nadie. El 17 de mayo sabremos lo que pasa. Entonces veremos si tengo que coger la tutela desde aquí o tenemos que apoyar desde Madrid. Intentaremos traer a los primeros espadas, a lo mejor del fútbol europeo o mundial.

- Finalmente, las elecciones a la presidencia de la RFEF se celebrarán el 17 de mayo...

- Estaba todo previsto para que hubieran sido el 9 de abril y estuviera aquí, yo pienso que como presidente de la Española, tutelando un poco el centenario de la Guipuzcoana. En el caso impensable en este momento de perder, seguiría como presidente de la Guipuzcoana. Pero por el retraso que ha habido en las elecciones estoy aquí como candidato.

- Ha dicho impensable...

- Creo que voy a ganar. Si las personas son como yo creo que son tenemos más votos, con lo cual tenemos que ganar. Setenta votos ganan a 69 y nosotros estamos por encima de esas cifras.

- ¿Teme algo raro?

- No. Luis (Rubiales) se está moviendo mucho y está descalificando, pero a mí no me gusta ese juego. Yo voy de frente. Creo que no está acertando.

- Usted tiene la experiencia de haber pasado por otros procesos electorales en Gipuzkoa, aunque a menor escala...

- En los comicios de aquí ,exceptuando los de 2008, he estado prácticamente solo. A partir de esas elecciones, que gané por seis votos cuando todos me daban por perdedor, hemos conseguido unir el fútbol guipuzcoano.

- ¿Es el mismo objetivo que se plantea para la RFEF?

- No es un objetivo nuevo porque he estado tutelando la RFEF durante siete meses. Es mejor hacer que decir y en este tiempo hemos optimizado aquello. Si salimos elegidos, quedan dos años de mucha labor. Me gustaría que las federaciones territoriales estuvieran unidas de nuevo. Es una labor que tenemos que volver a hacer al margen de todo lo demás. Espero que el 17 de mayo sea definitivo y empecemos a hablar de fútbol.

- ¿Qué mejoras propone?

- A nivel técnico poca cosa porque la selección se ha clasificado para el Mundial y los resultados en categorías inferiores también son excelentes. Por ello, habría que renovar al cuerpo técnico y no modificar nada. A nivel interno hay que cambiar cosas e implicar más a las personas. Por ejemplo, con la unificación de los derechos televisivos llega un dinero muy importante al fútbol base. Cada vez hay menos voluntariado y se reconoce la labor de los que trabajan ahí.

- ¿Y en cuanto a competiciones como la Copa?

- Es una competición que está pactada hasta 2019. Si al mundo del fútbol no le gusta el sistema actual, hay que empezar a trabajar para cambiar el modelo. Por ejemplo, que hasta cuartos se juegue a partido único.

- ¿Su papel en la FGF le avala?

- Nos ha servido de rodaje. Llevo muchos años en el fútbol. La experiencia de aquí sirve, sin duda.