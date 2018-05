Larrea: «El principal cambio de postura vino de los árbitros, se notó la mano de Velasco Carballo»

Juan Luis Larrea almorzó ayer con sus amigos en Donostia. De regreso de Madrid, donde el jueves no consiguió ganar las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol -perdió ante Luis Rubiales por 80 votos frente a 56-, ha asumido con rapidez el resultado y ya está enfocado a sus nuevos retos en la Federación Guipuzcoana, que abandonó hace unos meses para asumir la presidencia en funciones de la Española. Defiende su trabajo en Madrid y muestra su total disposición para colaborar con el nuevo presidente. Reconoce que esperaba ganar y cree que el voto de los árbitros fue decisivo en su derrota.

- ¿Cómo se encuentra horas después de las elecciones a la Federación Española de Fútbol?

- Estoy bien, desconecto fácil. Llevo muchos años en esto y ya nada me causa sorpresa. Era una ilusión, pero hace un año no se me pasaba por la cabeza aspirar a este cargo. Es algo que surgió, es un puesto importante y me veía capaz de asumirlo, como hemos demostrado en los siete u ocho meses que hemos ejercido nuestras funciones. Me presenté con 70 avales que me hacían pensar que podía ganar.

- ¿Está dolido con el resultado?

- Ha ganado él y le deseo lo mejor, porque conozco la casa y quiero lo mejor. En realidad no difiere mucho lo que él pregona de lo que proponíamos nosotros, y que pasa por la modernización de la Federación, algo que ya hemos puesto en marcha.

- ¿Pero la derrota no fue una sorpresa para usted?

- Sí, porque nosotros contábamos con tener unos 80 votos en el peor de los casos. Nos movíamos en una horquilla entre 83 en el mejor de los casos y 71 en el peor. Esas eran nuestras cuentas por la mañana, y si te quedas en 50 y pico...

- ¿Sabe quién le prometió el voto y se lo dio a Rubiales?

- Hay algunos colectivos fijos que han podido mover su voto. Tengo la impresión de que dentro de los entrenadores se hayan podido modificar algunas cosas... El tiempo dará y quitará razones, pero la destitución ayer mismo de Sánchez Arminio me hace pensar que el principal cambio de postura proviene del estamento arbitral, donde se ha notado la mano de Carlos Velasco Carballo. Son once o doce votos, que si pasan de un lado a otro ya son 24 de diferencia. Pero no pasa nada. Ellos habrán optado por lo que les parece mejor y ya está.

- Es decir, que los árbitros son los que han decantado la votación.

- Es un tema importante el del colectivo arbitral. Hay otras cosas que han influido, como algunos votos de Valencia, pero el colectivo importante es el de los árbitros, sí. Han maniobrado muy fuerte. Solo quiero que acierten, por el bien de la casa.

- ¿Se siente traicionado?

- He tenido la oportunidad de presidir la Federación, un cargo que asumí por responsabilidad y me quedo tranquilo. Estoy de vuelta en Donostia, donde no se vive mal.

- ¿Qué espera del equipo que les va a sustituir?

- Hemos hecho mucho en estos meses y les gustan las ideas y la forma de trabajo que hemos implantado. La Federación es una oficina de servicios para el fútbol, ese es el trabajo que hay que hacer.

- Rubiales habló de transparencia...

- Me parece muy bien, es lo que hemos promovido nosotros. Y dijo que quiere hacer una auditoría. Yo ya la tengo hecha.

- Se le ve muy tranquilo y entero. ¿Quiere transmitir esa sensación o ha asumido tan rápido el resultado de la votación?

- Estoy bien. Hay que tener en cuenta que hace un año la posibilidad de ser presidente de la Federación era algo que ni se me pasaba por la cabeza, no era un objetivo para mí. Pasó lo que pasó, en mi opinión algo mal hecho, que la UCO entrase a por Ángel Villar, y asumí la responsabilidad de tirar para adelante. Han sido siete meses en los que se han podido tomar decisiones serias y se han implantado. Después se han celebrado unas elecciones, con demasiada demora. Pero la demora no la he causado yo.

- ¿Cómo ve a Rubiales?

- Tiene año y pico para demostrar y para unir a todos. Hay entre seis y ocho federaciones divididas, y son federaciones que aglutinan el 60% de las licencias, así que es una tarea imperante. Hará falta consenso y trabajo. En mi carta de despedida le he deseado suerte y acierto.

- ¿Ha hablado con Villar?

- No. Esperaba que me llamase pero no me ha llamado. Me llamará.

- ¿Cómo es su relación?

- Buena. No creo que haya ningún problema. Aunque los últimos acontecimientos hacen que dude de todo el mundo.

- ¿Cree que ha apoyado a Rubiales?

- No podía apoyar a nadie porque no tenía voto. Tampoco pienso en eso. Ojalá le ayude.

- Y ahora, ¿qué? ¿Regreso al fútbol guipuzcoano?

- Eso es, vuelta a Gipuzkoa y a trabajar por el fútbol, que es lo que he hecho toda mi vida. Había dejado la Federación en buenas manos y ahora quiero seguir en este año ilusionante. Además de tener a dos equipos en Primera, celebramos el centenario. Tengo ganas de pilotar eso y cerrar el año de la mejor manera. Y después ya decidiremos qué hacer. Este año sigo seguro y aunque soy electo hasta 2020 luego tomaremos decisiones.

- ¿Acudirá al Mundial de Rusia?

- Puedo ir porque soy miembro del comité ejecutivo de la UEFA. Soy el único dirigente a nivel estatal que está ahí. De momento, voy a Kiev, a la final de la Liga de Campeones (el sábado que viene) y luego ya veremos.

- ¿Piensa continuar en la ejecutiva de la UEFA?

- Hasta febrero de 2019 soy miembro del comité y seguiré. Después, lo lógico es que el nuevo presidente asuma ese puesto. Espero que no perdamos esa plaza. Es importante a nivel internacional.