Fútbol Juan Domínguez será el nuevo entrenador del Real Unión Juan Domínguez. / F. DE LA HERA El hasta ahora capitán sustituye en el banquillo a José Luis Ribera, que se marcha «contento por el trabajo que he realizado» BORJA OLAZABAL IRUN. Sábado, 19 mayo 2018, 09:52

El Real Unión cerró la temporada hace menos de una semana, pero ya está poniendo en marcha el proyecto de la próxima. Un proyecto nuevo en el que la primera decisión ha sido mover piezas en el banquillo. El club comunicó el jueves que José Luis Ribera, a pesar de haber logrado el objetivo de la permanencia, no iba a seguir en Irun, y lo hizo teniendo ya en la recámara a su sustituto, que será el hasta ahora capitán Juan Domínguez.

El nombramiento será oficial en los próximos días y, a buen seguro, sorprenderá a la afición unionista. El donostiarra no tiene experiencia en los banquillos, aunque cuenta con el título de entrenador nacional y tiene sacada la licenciatura de INEF. De lo que no hay duda es de que es un gran conocedor de la categoría, del club irundarra y del vestuario del Stadium Gal.

Como futbolista, Domínguez ha vestido las camisetas de la Real Sociedad, Eibar, Lleida, Nástic de Tarragona, Guijuelo y Real Unión. En el equipo irundarra ha jugado las seis últimas temporadas y tres más en dos etapas diferentes. Entre sus logros como unionista están la eliminación al Real Madrid, el ascenso a Segunda y la Copa Federación.

El donostiarra no tiene experiencia en los banquillos pero es un gran conocedor del clubRibera admite su «sorpresa» al no renovar tras haber logrado el objetivo para el que llegó

Décimo en diez años

El ya exjugador será el décimo entrenador unionista en los diez últimos años. Le preceden Ribera, Santana, Zulaika, Sergio Francisco, Idiakez, Olabe, Sola, Cervera y Alonso.

José Luis Ribera conoció que no iba a seguir siendo el entrenador del cuadro txuribeltz el martes, cuando se reunió con Eneko Romo en las oficinas del Stadium Gal. Ahí le comunicaron que la primera opción de la secretaría técnica era que Juan Domínguez ocupara su puesto y que él pasaba a ser la segunda opción.

Ribera cuenta que «me sorprende que la decisión estuviera tomada antes de que acabara la temporada. Esto es fútbol y sabía que era algo que podía pasar porque cuando llegué al Real Unión firmé hasta junio y luego las dos partes podíamos ser libres de tomar la decisión que fuera conveniente. Yo fui a Irun en una situación complicada para el equipo, me llaman para solucionarla y lo hemos conseguido. Lo que pensaba es que una vez terminara la liga hablaríamos para ver qué era lo mejor para todos. Hemos logrado un objetivo que, de no haberlo conseguido, podía haberse dado una situación irreparable para el club y el cómo se ha tomado la decisión de que no continúe me ha dejado un regusto amargo».

Además, el entrenador no esconde que él hubiera seguido dirigiendo al equipo. «Mi primera opción era seguir en Irun. Luego podía darse la situación de que no llegáramos a un acuerdo, pero estaba abierto a continuar. Tenía claro qué es lo que podíamos hacer para mejorar y tenía ganas de empezar con el nuevo proyecto desde el principio, formando un equipo más acorde a mis gustos, lo que siempre da más seguridad a los entrenadores».

Meses duros

El técnico de Azkoitia, preguntado por los meses que ha pasado al frente del Real Unión, cuenta que «he estado muy contento en el club y creo que el trabajo realizado ha sido bueno. Hemos sufrido mucho a lo largo de la temporada, pero también he disfrutado porque he tenido libertad para trabajar y todo el mundo me ha ayudado mucho. El desgaste ha sido grande, pero ha sido algo mental por la presión que supone estar luchando por evitar un descenso».

Lo que sí ha querido dejar claro Ribera es que «desde el Real Unión han valorado mi trabajo y me han agradecido lo que he hecho por el club. Sabían que el reto era complicado, que hemos tenido muchas complicaciones y que lo hemos pasado mal, y se han mostrado muy contentos porque les he ayudado a conseguir el objetivo de la permanencia, que era para lo que vine. Y yo también me quedo agradecido».