Fútbol «Los insultos a los árbitros son habituales, pero esta vez se han pasado» Nerea Rey, compañera de la colegiada de 17 años acosada el sábado en Hernani, asegura que la actitud beligerante de algunos padres «sucede cada fin de semana» BORJA OLAZABAL Martes, 27 marzo 2018, 12:10

Cualquiera que haya pisado alguna vez un campo de fútbol sabe lo que pasa en las gradas. Las quejas y los insultos a los árbitros son constantes, y no solo en las grandes categorías. También en el fútbol más modesto y con los futbolistas de más corta edad. Este mismo sábado, sin ir más lejos, en un partido de categoría cadete femenino entre el Hernani y el Eibar, se vivieron unos momentos que avergüenzan al deporte guipuzcoano. Desde clubes hasta las instituciones.

Algunos padres y madres de las jugadoras del Eibar profirieron insultos machistas a Uxue A.M., la árbitra del encuentro. Incluso lo siguieron haciendo una vez la joven, de diecisiete años, había pasado por los vestuarios y se había duchado. Lamentablemente, lo que sucedió en Zubipe no es un hecho aislado.

Así lo atestigua una de las compañeras de la colegiada afectada por los insultos del pasado fin de semana. Nerea Rey, también árbitra guipuzcoana, tiene veinte años, lleva tres dirigiendo partidos y es compañera de Uxue. Cuenta que «se le está dando muchas vueltas a ese partido, pero es algo que pasa cada fin de semana. Y no lo digo por los insultos machistas, sino porque siempre hay muchas protestas por parte de los padres, independientemente de si quien pita es hombre o mujer. Aunque es verdad que en Hernani se pasaron de la raya. Al menos, el padre de Uxue estaba allí y ella, aunque lo pasó mal, estuvo tranquila».

La inconsciencia de los asistentes a este tipo de partidos es tal que Nerea explica que «mucha gente ha venido a decirme que es una vergüenza lo que pasó, pero no se dan cuenta de que ellos hacen lo mismo cuando van a un campo. Los padres protestan un montón y les da igual la edad que tiene la árbitra. Deberían pensar que podría ser su propia hija».

«Corre, que debes adelgazar»

Lo que más le sorprende a esta joven colegiada donostiarra es que «las árbitras dirigimos, sobre todo, partidos de chicas y tiene tela que en un partido femenino se dieran insultos machistas. A mí, una vez haciendo de asistente, me dijeron que corriera más, que tenía que adelgazar, pero no es lo más habitual. Si se meten conmigo como en el vídeo que ha aireado el tema, llamándome guapa y diciéndome que me van a cortar la coleta, yo paro el partido», asegura contundente.

Al margen de lo que sucedió el fin de semana en Hernani, lo cierto es que la sociedad está cada vez más concienciada en contra de cualquier actitud machista. La propia Nerea expone que «con el paso de los años la cosa está yendo a mejor y los insultos machistas cada vez son menos. Además, cuando se da algún comentario machista, siempre hay gente en la grada que pide calma y que dice que ese tipo de cosas no hay que decir. Lo que tenemos que hacer nosotras es apoyarnos e, independientemente de estos insultos, seguir adelante».

Desde el Comité Técnico de Árbitros de Gipuzkoa, su presidente, Emilio Navas cuenta que «lo que pasó el sábado se ha sabido porque alguien grabó un vídeo, pero esto es algo que pasa siempre, cada fin de semana. Además, lo peor es que esto no pasa en categorías más altas, lo estamos viendo sobre todo en categorías infantiles y cadetes por culpa de los padres y madres de los chavales».

Añade que «no es normal cómo se ponen algunos padres en los campos de fútbol. Y no sabemos cuál es la solución porque creemos que es un claro problema de educación. En los campos se dan por normales unas actitudes que no lo son. Los padres protestando a los árbitros desde las gradas sin parar, los jugadores venga pedir faltas y tarjetas... No es normal lo que solemos ver».

Navas se consuela porque «en Gipuzkoa no hemos tenido los problemas que hay en otros sitios con el arbitraje. Pasan cosas, pero no esas peleas multitudinarias que a veces se ven». Y añade que «tampoco hemos tenido más quejas de nuestras árbitras por insultos machistas. Los insultos a los árbitros se producen por igual a hombres que a mujeres».