Insólitas lesiones fuera de los terrenos de juego

MIGUEL GONZÁLEZ Lunes, 11 diciembre 2017, 23:33

El accidente del Kun Agüero en septiembre cuando regresaba en un taxi de ver un concierto de Maluma en Amsterdam forma parte de una lista de percances insólitos que han afectado a futbolistas y que, en ocasiones, les ha dejado fuera de competiciones importantes.

Argentina enfrentaba los dos partidos más cruciales y difíciles de los últimos tiempos para clasificarse para el Mundial de Rusia. Le quedaba jugar ante Perú y Ecuador. Con el pase comprometido, Sampaoli necesitaba de sus mejores futbolistas para asegurar la clasificación. Pero Agüero no pudo estar presente.

Una semana antes de los decisivos encuentros, el delantero del Manchester City aprovechó un fin de semana libre para viajar desde Reino Unido hasta Holanda para presenciar un concierto del cantante colombiano Maluma. Disfrutó el recital en Amsterdam e incluso llegó a sacarse fotos con el reggaetonero. Pero cuando se dirigía al aeropuerto para volver a Manchester, su taxi chocó contra un poste de luz con el resultado de una costilla rota.

Ben Foster, jugando con su hijo

El portero del West Bromwich, Ben Foster, de 34 años, se lastimó la rodilla recientemente a pocas horas de jugar frente al Leicester en la Premier. No es la primera vez que un futbolista se lesiona a pocos minutos de saltar al campo, sin embargo lo peculiar de su caso es que no fue en el calentamiento. El arquero sintió un repentino dolor en la rodilla en el jardín de su casa mientras jugaba con su hijo. Como antes se había roto el ligamento cruzado de la rodilla, el entrenador no dudó y lo sacó del equipo.

El grano de Asensio

Marco Asensio, la nueva estrella del Real Madrid, se perdió el primer partido de su club en la Champions League por nada menos que un grano. No pudo jugar en la goleada de su equipo contra el Apoel de Chipre por la aparición de una foliculitis en la pierna. Las redes sociales se llenaron de bromas por el insólito motivo que le dejó fuera, pero las burlas se dispararon aún más después de que se conociera el motivo de su lesión: una depilación de piernas, práctica habitual entre los futbolistas.

Carlos Tévez, en la ducha

Nadie está libre de sufrir un accidente en la ducha y Carlos Tévez no fue la excepción. Tévez tuvo diferentes lesiones durante su carrera, pero ninguna como la que le sucedió antes de su debut en el City. El delantero argentino era el refuerzo estrella del equipo en la 09/10 y en la antesala del inicio de la Premier sufrió un fuerte golpe en el tobillo.

La versión original del club inglés fue que se lesionó en un entrenamiento, sin embargo, días después reconocieron que el futbolista resbaló en la ducha y lastimó su tobillo en la caída.

Por la lesión, el argentino que ahora juega en la Superliga de China, tuvo que posponer su debut con los ciudadanos. Aquel accidente fue una suerte de preludio del paso de Tévez por el City, que fue un fiasco.

La colonia de Cañizares

Tener buenos reflejos es una condición necesaria para cualquier arquero. Sin embargo, esta cualidad jugó en contra de Santiago Cañizares en 2002. Cuando la selección de España preparaba las maletas para desembarcar en el Mundial de Corea y Japón, el portero se quedó en tierra. El motivo fue una lesión en el tendón de su pie derecho.

Los buenos reflejos del arquero hicieron que intentase detener con el pie una botella de perfume que se le había resbalado de las manos. Los cristales le cortaron el tendón y acabaron con su sueño de jugar el torneo como titular de La Roja. Su salida precipitó el debut de un entonces muy joven Iker Casillas, quien no soltaría el marco de España hasta 2014 y disputaría nada menos que 167 partidos con la selección.