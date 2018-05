Futuro en el aire El Chongqing Dangdai Lifan niega la incorporación de Iniesta Iniesta, tras ser sustituido en su último clásico. / Albert Gea (Reuters) El club chino aclara que los acuerdos de su propietario con el manchego en varios ámbitos no implican que vaya a vestir su camiseta P. RÍOS BARCELONA Lunes, 7 mayo 2018, 20:07

Giro en torno al futuro de Andrés Iniesta. El Chonquing Dandgai Lifan ha negado que vaya a incorporar a sus filas al futbolista manchego, cuya marcha a la entidad perteneciente al también dueño del Granada, Jiang Lizhang, parecía asegurada.

El club, que milita en la SuperLiga china, ha emitido este lunes un comunicado en el que sale al paso de las informaciones que daban por hecho el fichaje del centrocampista y que incluso había adelantado hace unas semanas el canal chino PPTV.

«Sobre la llegada de Iniesta al Chongqing Dangdai Lifan, el club recuerda que haremos inversiones racionales», reza el primer punto del comunicado difundido por el Chonquing Dandgai Lifan, sobre el que pivotan las crecientes presiones del Gobierno chino al fútbol del gigante asiático para paliar el dispendio en fichajes de los últimos años. «No iremos en contra de la política de gastos de la Federación, ni vamos a distorsionar el mercado chino», agrega la nota, que deja claro que pese a que ha habido contactos con el futbolista y que el holding propietario del club -Jiang Lizhang, además de dueño del Chongqing Dangdai Lifan y del Granada controla el 46% de las acciones de Media Base Sports, la agencia de representación de Iniesta- mantiene acuerdos con el manchego, eso no significa que vaya a vestir su camiseta. «Las otras secciones del accionista mayoritario de nuestro club tienen una cooperación en profundidad con Iniesta en la intermediación deportiva, mercadotecnia y educación juvenil. No descartamos en el futuro que habrá una cooperación más profunda entre las dos partes en el mercado chino, pero no significa que Iniesta se una al club como jugador», remacha.

Giro copernicano

Iniesta anunció el pasado 27 de abril que abandonará el Barcelona a final de temporada, poniendo así fin a 22 años de vinculación con la entidad azulgrana. «El Barça se merece lo mejor de mí y ya no podría dárselo», dijo visiblemente emocionado el futbolista de Fuentealbilla, el que más títulos (32) ha logrado en la historia del Barça junto a Leo Messi.

Seis días después de completar una formidable actuación de la final de la Copa del Rey ante el Sevilla, se mostró convencido de que compañeros con los que ha compartido vestuario en las últimas campañas mantendrán su legado, pero no aclaró cuál sería su futuro, limitándose a descartar que su carrera tenga continuidad en el fútbol europeo. «Hay cosas por hablar del destino, pero ya dije que no competiré contra el Barça por lo que son posibles todos los escenarios que no sean Europa», manifestó.

Sin embargo, el mismo presidente del Chongqing, Gong Daxing, había dado por hecha la llegada de Iniesta. «Estoy seguro de que podremos presentar a Andrés Iniesta y su llegada será un gran activo para Chongqinq y una bonificación para nuestra marca», había declarado esa misma semana.

Ahora, el futuro de Iniesta da un nuevo giro copernicano con el comunicado del que parecía su próximo equipo. abriéndose otras opciones incluso en la misma SuperLiga china, donde había otras entidades interesadas en hacerse con los servicios del jugador.