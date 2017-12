Fútbol Euskadi salta al ruedo hoy en Zubieta La selección de Euskadi al completo posa en el último entrenamiento celebrado el miércoles en Zamudio. / EFF El combinado vasco amateur, con siete guipuzcoanos, juega hoy y el domingo la primera fase de la Copa de Regiones de la UEFA ante Baleares y Aragón ÁLVARO VICENTE Viernes, 8 diciembre 2017, 08:53

No hay partido de la Euskal Selekzioa masculina estas navidades, como suele ser norma, pero sí juega la Euskal Selekzioa amateur. Desde hoy al domingo se disputa en las instalaciones de la Real en Zubieta la primera fase de la XI Copa de las Regiones de la UEFA. Y Euskadi tiene en sus filas a siete jugadores guipuzcoanos, de los que tres juegan en el Beasain (Ion Iturbe, Jon Manuel Vega e Iván Claver), otros tres en el Sestao (Iñigo Orozco, Iker Murua y Jon Arzamendi) y uno en el Portugalete (David Infante). La lista del seleccionador Jonathan Ledesma para este triangular en el que participan también Aragón y Baleares la completan jugadores del Bermeo, Cultural Durango, Santurtzi, Sodupe, Somorrostro y Zamudio.

La selección vasca amateur tiene la particularidad de que está conformada por jugadores que no han tenido nunca ficha profesional, que tienen licencia de la Vasca al menos desde hace un año y no pertenecen a ningún club de categoría superior a Tercera División, por lo que están excluidos del jugadores de los filiales de la Real, Eibar, Athletic y Alavés. Se puede decir que esta selección cuenta con lo más granado de Tercera por eso este fin de semana no hay partidos en esta categoría.

Este triangular es el inicio de un camino que puede ser muy largo si Euskadi consigue ir ganando partidos. Primero tendrá que imponerse en este triangular de Zubieta, después deberá ganar la fase final en la que participarán las cuatro mejores selecciones del Estado y por último dará el salto a Europa para medirse con otras regiones. En el mejor de los casos, el trayecto finalizaría en junio de 2019.

El seleccionador Ledesma es optimista para esta primera cita que con tanto mimo ha preparado: «Hemos hecho nuestro trabajo y tenemos un grupo de futbolistas muy bueno. Vamos con el objetivo de ganar, pero sabemos que no va a ser fácil porque de los rivales, aunque no tenemos referencias, sabemos que van a ser competitivos».

Para preparar estos partidos ante Baleares y Aragón, la selección de Euskadi ha disputado varios encuentros durante los dos últimos meses. Ha jugado ante el Amorebieta, el CD Vitoria, a un combinado del Basconia y el Bilbao Athletic, la Real Sociedad B y Barakaldo. Ante el Sanse, por ejemplo, empató a dos. El juego y las sensaciones que ha ofrecido han sido «positivas». De una primera lista de 35 jugadores, Ledesma se ha quedado con dieciocho. A su juicio, estos tienen «sobrada experiencia y calidad como para resolver cualquier tipo de problema en un partido».

Hace dos años, en la anterior edición de la Copa de Regiones, a Euskadi le tocó sufrir el lado amargo de una competición en la que llegó a ser campeona en la temporada 2004/05. El combinado vasco, también con Ledesma en el banquillo, quedó fuera tras empatar ante Canarias y perder contra Andalucía en la primera fase. «Después de cuatro meses de preparación quedamos fuera en dos partidos. Fue duro, pero es que esta fase es muy complicada. Cometes un error y te vas a casa».

Esa experiencia hace que el seleccionador no se fíe un pelo de los rivales. Hoy jugará contra Baleares a partir de las 11.30 horas y el domingo, a la misma hora, ante Aragón. «Ser organizadores nos da una pequeña ventaja. Entre los dos partidos vamos a tener un día de descanso y vamos a ver si somos capaces de aprovecharlo». Todos los partidos se jugarán en el campo siete de Zubieta. La entrada es gratuita.

El campeón de este triangular, bautizado con la letra F, tendrá el premio de acceder directamente a la fase final que se jugará del 30 de marzo al 1 de abril del año que viene. Y también irá directo a la final el ganador de la fase que juegan este fin de semana Castilla-La Mancha, Madrid y Ceuta.

Esos dos equipos ganadores esperarán a otros dos, que antes de llegar a la final deberán jugar una fase intermedia.