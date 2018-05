Fútbol La emotiva carta de Gorka Larrea a su padre El hijo de Juan Luis Larrea ha enviado una carta a su progenitor horas antes de las elecciones a la Federación Española de Fútbol DV Jueves, 17 mayo 2018, 19:23

Gorka Larrea ha tenido un bonito gesto con su padre en el día de las elecciones a la Federación Española de Fútbol. En el documento Gorka felicita al candidato porque «pase lo que pase ya has ganado. Cuando uno se ha entregado al máximo por un objetivo común sin guardarse un último esfuerzo, ya es una victoria mayúsculas».

La nota arranca de la siguiente manera: «Aita, pase lo que pase hoy, ya has ganado. Ganar y perder, esas grandes mentiras del fútbol y de la vida. Cuando uno se ha entregado al máximo por un objetivo común sin guardarse un último esfuerzo, ya es una victoria mayúscula. Los recursos utilizados y las transformaciones suscitadas en las personas con las que has compartido el camino; ahí reside el verdadero éxito».

Prosigue con el siguiente mensaje: «En el mejor de los escenarios, te llega la presidencia en un momento de tu vida en la que volverse imbécil ya es complicado. Con tus hijos criados y tus nietos recién nacidos, tendrás la peripecia vital de un mirador sosegado y las ansias de venganza calmadas. Nunca te vendas para saber cuánto vales. Formarás un grupo de trabajo en la que te seguirás sintiendo más parte invitada que anfritrión. Siempre has sido un servidor del fútbol. No conozco a nadie que haya visto más partidos que tú. Tu voluntariado hacia este juego representa el amor que os tenéis. Eres de los más ricos en cuanto a experiencias vividas y personas compartidas. El fútbol modesto ha sido tu hábitat natural. He conocido toda Gipuzkoa de tu mano recorriendo todos los campos de la provincia. La gestión de la FGF te avala, batiendo todos los récords. Es la mejor manera de homenajear sus 100 años de historia. Recuerda que siempre pasan cosas mágicas en los años de centenario. (Ascensos de Levante y Real Sociedad)».

Gorka Larrea añade que «has heredado el carisma de tu ama Maritxu, y el talante conciliador de tu Aita Jose Ángel. Ejemplos de vidas humildes, sacrificadas y dedicadas a los demás. Te has desvivido por ayudar a todo aquel que te ha llamado con ejemplos de generosidad al alcance de monjes tibetanos. Con tu máxima siempre presente: «¿manos que no dais qué esperáis?».

También dice que «posees una memoria privilegiada y una valentía forjada en El Aiún. El don de ubicuidad es tu seña de identidad, capaz de transportarte y de poder estar allí donde te llaman, porque uno de los principales cometidos de un presidente es su deber de «ESTAR.» En omnipresencia no te gana nadie. Eres Cum Laude en la universidad del fútbol y de la vida».

Posteriormente, agrega que «la lealtad hacia tus amigos es admirable. Como sueles decir, los amigos son hermanos que se eligen. Pones la mano en el fuego por ellos en los momentos más delicados. Esto es lealtad y será tu Ángel de la guarda. Te has abierto a hablar y a escuchar a todos con la mano tendida haciendo tuya la máxima de no pagar con la misma moneda sino con billete grande y dejándoles el cambio».

Finalmente, añade que «muchas gracias por haberme enchufado al fútbol, a sus valores de compromiso, disciplina, constancia y honestidad. He intentado utilizar tu enchufe para transmitir tu energía y pasión por este maravilloso juego que es nuestra vida. Me recomendaste estudiar; no precisamente por si no jugaba al fútbol, sino por si jugaba a fútbol. Gracias. Eres grande Aita y tienes un corazón XXL. Eternamente orgullosos de ti. Maite zaitut presi. Tu hijo Gorka».