Fútbol Emery, muy cerca del Arsenal como relevo de Wenger Emery posa ante los fotógrafos en un partido del Paris Saint-Germain. / AFP El técnico hondarribiarra también estaba en la agenda de la Real para cubrir la baja de Eusebio, pero en sus aspiraciones no figuraba el banquillo del nuevo Anoeta IÑIGO GURRUCHAGA LONDRES. Miércoles, 23 mayo 2018, 07:22

La BBC y otros medios británicos afirman que Unay Emery será presentado esta semana como el nuevo entrenador del Arsenal tras la marcha de Arsène Wenger, que ha estado al frente del club del norte de Londres desde 1996. Según estas informaciones, el fichaje de Emery habría sido gestionado por el consejero delegado, Ivan Gazidis, el responsable de relaciones del fútbol, Raúl Sanllehi, antes director deportivo del Barcelona, y el jefe de reclutamiento, Sven Mislintat.

Tras el anuncio de la marcha de Wenger, se había especulado con diferentes nombres, como el excapitán del Arsenal e internacional francés, Patrick Vieira, que dirige ahora al New York City, equipo franquicia del Manchester City, y el veterano Carlo Ancelotti. En los últimos días se hablaba en los medios que el excentrocampista del Arsenal y de la Real, Mikel Arteta, era el nuevo favorito en el proceso de selección.

Arteta fue nombrado como asistente de Pep Guardiola cuando llegó a Manchester procedente del Bayern Munich. El catalán declaró en los últimos días que no sería un obstáculo para la marcha del donostiarra a Londres. El propio Wenger dio su aval a los dos jugadores que tuvo a sus órdenes, aunque matizó que no estaba proponiendo ningún candidato para sustituirle. Era en cualquier caso extraño que el club confiase la dirección a Arteta o a Vieira, por su poca experiencia.

El Arsenal no ha confirmado la noticia, que tiene el aroma de verdad. Emery ha dejado el Paris Saint-Germain tras ganar la Liga francesa y caer eliminado de la Liga de Campeones. Su trayectoria en las competiciones europeas con el club francés, con el Valencia y el Sevilla corresponden con la ambición del Arsenal. La BBC señala que el inglés de Emery no es bueno, pero entrenadores como Mauricio Pochettino han tenido éxito, en su caso con el Tottenham, aunque llegó al club con muy poco conocimiento del idioma.

El Arsenal es uno de los equipos más ricos de Inglaterra a pesar de que no logró entrar en la última edición de la Liga de Campeones y no la jugará en la próxima. Ese fracaso sucesivo, por primera vez en la biografía profesional de Wenger al frente del club, provocó en primer lugar una renovación de la dirección deportiva, con Sanllehi adoptando el ridículo título de 'responsable de relaciones del fútbol' para no crear suspicacias, y después la marcha del veterano entrenador.

Uno de los méritos del francés es que metió al club en la Liga de Campeones mientras construía su nuevo estadio. Su presupuesto para fichajes no podía en esos años competir con los clubes de Manchester. En esas circunstancias se encuentra ahora Pochettino. Pero Emery llegaría a un club saneado, con una buena reputación para atraer jugadores. Su plantilla ha mostrado debilidad y falta de equilibrio en las últimas temporadas.

El banquillo de Anoeta

Unai Emery ha sido uno de los técnicos que ha sonado con más fuerza para ocupar el puesto que ha dejado vacante Eusebio Sacristán, cesado antes de la conclusión de la temporada, tras la derrota ante el Getafe, en el banquillo de la Real. Tras anunciar el hondarribia que abandonaba la dirección del Paris Saint-Germain, la Real se puso en contacto con él para conocer de primera mano si estaba dispuesto a hacerse cargo del equipo. No hubo ninguna oferta concreta. Para Emery suponía volver a casa, al club en el que comenzó a dar sus primeros pasos como profesional, primero en el Sanse y después en el primer equipo, aunque de forma testimonial.

Pero no cerró las puertas a otras ofertas más interesantes a su entender de otros clubes europeos que le ofrecían la posibilidad de disputar competiciones europeas y luchar por campeonatos. Y eso precisamente es lo que, presuntamente, ha hecho decantar la balanza a favor del Arsenal. La Real, al no tener certeza por parte de Emery de que le convenciese su proyecto, ha lanzado sus tentáculos en busca de otros inquilinos para su banquillo. El mejor posicionado es el bergararra Asier Garitano, que acaba de desvincularse del Leganés después de cinco temporadas de ensueño. Ha subido al equipo de Segunda B y lo ha consolidado en Primera División.